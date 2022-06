Hallan a 46 migrantes sin vida en Texas, EU; hay tres detenidos y 16 sobrevivientes

Autoridades de San Antonio, Texas, encontraron a por lo menos 46 personas migrantes sin vida, dentro de la caja de un tráiler en Estados Unidos.

Autoridades locales dieron a conocer que 16 personas más fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica, 12 adultos y 4 niños.

En conferencia de prensa, el jefe de policía de San Antonio, William McManus, narró que recibieron una llamada cerca de las 6 de la tarde, donde un trabajador escuchó gritos pidiendo auxilio y halló el vagón con las puertas semiabiertas y miró a las personas fallecidas.

“Tenemos a tres personas bajo custodia, no sabemos si están vinculado con este caso o no, esta investigación ha sido referida a las autoridades federales desde hace un par de horas”, dijo el policía.

De acuerdo con el cuerpos de bomberos, los migrantes pacientes presentaban hipertermia y golpe de calor, pues en el lugar no había indicios de agua, pese a que era un camión refrigerado.

El gobernador de Texas, Greg Abbott responsabilizó al gobierno del presidente Joe Biden por sus “letales políticas de fronteras abiertas”.

