'No hay indicios de violencia' que impida instalación de casillas en elecciones: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no hay ningún indicio de violencia” que impida la instalación de casillas en los estados en donde habrá elecciones el próximo domingo 5 de junio.

En conferencia de prensa, indicó que en Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo hay tranquilidad para llevarse a cabo la jornada electoral.

Señaló que la Guardia Nacional estará desplegada en los estados donde habrá elecciones para dar protección a los ciudadanos

"No hay ningún indicio de violencia": dice @lopezobrador_ que, hasta ahora, no hay reportes de que no se vayan a instalar casillas en las #Elecciones2022MX del 5 de junio.

El presidente pide "no tener miedo, no dejarse 'apantallar", y hace un llamado al voto. pic.twitter.com/5OqYHAJrL2

— Animal Político (@Pajaropolitico) June 2, 2022