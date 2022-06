Papá de Debanhi denuncia que la Fiscalía de Nuevo León está intimidando a su familia; exige renuncia de funcionarios

Mario Escobar, padre de Debanhi Susana Escobar, denunció que a dos meses de que se reportara la desaparición de la joven, no hay avances en la investigación y tampoco ningún imputado; además, aseguró que la Fiscalía de Nuevo León está intimidando a su familia.

Indicó que última reunión que tuvo con autoridades estatales y federales fue el pasado 25 de mayo sin que le hayan notificado alguna novedad.

Aseguró que las autoridades siguen enfocados en la hipótesis de un accidente.

“No ha habido ningún imputado. Van a hacer investigaciones a mi familia y les dicen que están descartando que se trate de un accidente. Hazme tú el favor. Es increíble que no tengan un sospechoso y que todavía lo estén tratando como un accidente”, dijo.

Lee: Fiscalía de Nuevo León solicitará a juez la exhumación del cuerpo de Debanhi Escobar

En un video publicado en su canal de Youtube, el padre de Debanhi mostró su molestia por la forma de actuar de las personas que acudieron a su domicilio a realizar un cateo en el cuarto de su hija, pues llegaron a tomar fotografías a escondidas y haciendo preguntas revíctimizantes.

“Les dije llévate todo, qué quieres encontrar (…) No tengo nada que esconder, por qué no me dicen y yo se los doy, por qué tomar fotografías a escondidas, eso no es ético”.

Mario Escobar denunció que la Fiscalía de Nuevo León sólo está intimidando a su familia, sin aportar detalles que esclarezcan lo que ocurrió y cuestionó que hasta ahora documenten, hagan cateos y quieran entrevistar a familiares después de 40 días de que se reportara la desaparición de su hija.

“Van e intimidan a mi familia, están intimidando, la Fiscalía General del estado de Nuevo León, a mi familia, diciéndoles, ‘¿qué me puedes platicar de Debanhi’?, ¡oye, perame!, eres gente preparada ya sabes que vas a preguntar.

Exige renuncia de funcionarios

Mario Escobar exigió la renuncia del Fiscal General del estado, Gustavo Adolfo Guerrero, de la Fiscal Especializada en Feminicidios, Griselda Núñez Espinosa, y demás funcionarios que buscan que la muerte de su hija pase como accidental.

“Fiscalía, hagan su chamba y si no pueden renuncien y si renuncian hay que investigarlos. Estoy cansado de tanta impunidad, si el fiscal (Gustavo Guerrero) no puede con su trabajo, si Griselda (Núñez) no puede, que renuncien, si Mónica Reyes viene a tomar fotografías a escondidas, que renuncie”.

Asimismo, dijo que las autoridades no han respondido quién filtró información a los medios de comunicación.

El dictamen de la Fiscalía General de Nuevo León concluyó que la joven murió por un golpe en la cabeza. La semana pasada, las conclusiones de la segunda autopsia, encargada por la familia de Debanhi, inconforme con el primer resultado, fueron reveladas por el diario El País. Según este segundo análisis, Debanhi fue asesinada y, si bien sus familiares validaron la información publicada por el diario, también criticaron que esta se divulgara sin su autorización.

El padre de Debanhi informó que en los próximos días se realizará la exhumación del cuerpo de la joven para realizar una nueva necropsia que ayude a esclarecer los hechos.

Debanhi Escobar, de 18 años, desapareció el 9 de abril después de ir a una fiesta. Un conductor debía llevarla a casa pero la dejó abandonada en la carretera. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la joven después llegó al hotel Nueva Castilla, en cuya cisterna fue encontrado su cuerpo.