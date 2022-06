22.2% de las personas trans sufrió agresiones de sus padres y 13.9% fue llevado a “terapias de conversión”

En México, el 22.2% de las personas que se identifican como transexual, transgénero o con una identidad de género diversa y lo informaron así a sus madres o padres fue molestado, sufrió agresiones o fue corrido de su casa, mientras que el 13.9% fue obligado a asistir con médicos, psicólogos, autoridades religiosas o instituciones para que “corrigieran” su comportamiento.

Los datos forman parte de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y dada a conocer este martes.

El ejercicio también indica que la población que se reconoce como LGBTI+ asciende a 5 millones de personas, que representan el 5.1% de la población de 15 años y más, lo que significa que una de cada 20 personas se identifica como parte de este sector.

Conoce los resultados de la primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género #ENDISEG 2021 del #INEGI 👉 https://t.co/yFba2P1pPt pic.twitter.com/ISHMV8iYv1 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 28, 2022

De las personas encuestadas por el INEGI que se reconocen como LGBTI+, el 24.6% dijo que antes de los 11 años le hicieron sentirse diferente a la mayoría de los niños de su edad por su forma de vestir, el 27.2% por sus gustos o intereses, el 22.9% por su forma de hablar y el 27% por su forma de comportarse.

Te puede interesar | Agresiones verbales y negación de derechos, principales formas de violencia y discriminación hacia poblaciones LGBTI+

Acerca de la reacción de sus padres cuando se enteraron de su orientación sexual, el 88.6% de las personas LGB+ respondió que fue aceptado y respetado; el 16% dijo que se molestaron, lo agredieron o lo corrieron de la casa, y el 9.6% señaló que le obligaron a acudir a alguna “terapia de conversión”. Estos porcentajes fueron mayores entre personas trans.

Conoce los resultados de la primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género #ENDISEG 2021 del #INEGI 👉https://t.co/yFba2Pj1e3#EstadísticasIncluyentes pic.twitter.com/KwAVObCeyB — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 28, 2022

Rechazo social y salud emocional

De acuerdo con la ENDISEG 2021, primera encuesta sobre diversidad sexual elaborada por el Inegi, entre la población mayor de 15 años, el 7.9% de quienes no se identifican como LGBTI+ ha tenido alguna vez pensamientos suicidas; para las personas que se autoadscriben a esta población, el porcentaje es tres veces mayor: 26.1%.

Ante la pregunta de si alguna vez intentaron suicidarse, el 14.2% las personas LGBTI+ respondió que sí. En el caso de quienes no se identifican como parte de este grupo, la cifra fue de 4.2%.

La causa principal de la idea o intento de suicidio fue por problemas familiares y de pareja (57.2%), seguida de problemas en la escuela (20.3%) y problemas de salud (19.1%). El 14% refirió directamente su orientación sexual o identidad de género como causa.

Sobre el rechazo social en el trabajo, el 28.1% de las personas LGBTI+ reportó haber recibido un trato desigual respecto de beneficios, prestaciones laborales o ascenso, o le han realizado comentarios ofensivos o burlas.

Acerca de su vida en general, el 66% respondió estar muy satisfecho, el 26.8% algo satisfecho y el 7.2% dijo que poco o nada.

En la situación económica, el 35.5% de los encuestados dijo estar muy satisfecho, el 43.6% algo satisfecho y el 20.8% respondió que poco; sobre el aspecto laboral, el 28.8% respondió que es muy complacido, el 23.3% algo y el 12.9% poco o nada.

En cuanto a las relaciones familiares, el 70.5% reportó estar muy satisfecho, el 21.2% algo y el 8.3% poco o nada, y sobre la apariencia física, el 60.5% se encuentra muy conforme, el 26.5% algo y el 13% poco o nada.

La encuesta, que también fue aplicada a personas no LGBTI+, reveló que el 45.1% de quienes se identificaron de esta forma no está de acuerdo en que las parejas del mismo sexo muestren su afecto en público, el 41.1% dijo que no concuerda con que puedan contraer matrimonio civil, y el 56% respondió que no debería permitírseles adoptar hijos.

¿Qué sabemos sobre la población LGBTI+?

El levantamiento de la ENDISEG se realizó en cerca de 44 mil viviendas de todo México, y en la versión web participaron 14 mil 364 personas de 15 años y más.

Por entidad federativa, el Estado de México concentra el mayor volumen de población LGBTI+, con 490 mil personas de 14 años y más, seguido de la Ciudad de México, con 311 mil personas, y Veracruz, con 308 mil.

Por proporción de la población, Colima presenta el porcentaje más alto, con 8.7%, seguido de Yucatán y Querétaro, con 8.3 y 8.2%, respectivamente.

Según el Inegi, en 2021 en el país, el 95.2% de las personas (92.6 millones) se identificaron como heterosexuales, y el 4.8% (4.6 millones) como lesbianas, gays, bisexuales, asexuales, pansexuales, entre otras.

De la población mayor de 15 años, el 99.1% se identificó como cisgénero, es decir, que la identidad de género de la persona coincide con el sexo asignado al nacer. Por su parte, el 0.9% se identificó como transgénero, transexual, no binario, género fluido, entre otros.

De acuerdo con el organismo, el mayor porcentaje de personas que se identifican como LGBTI+ tienen entre 15 y 19 años (33.3%), seguidas de los que tienen de 20 a 24 años (20.4%) y los que tienen de 25 a 29 años (13.8%).

Otros datos que se conocieron es que el 64.9% de las personas encuestadas reportaron ser solteras, el 16.7% declaró vivir en unión libre y el 13.9% estar casado(a).

El 11% se adscribió como persona indígena y el 3.9% se identificó como afrodescendiente.

Sobre su educación, el 25.8% respondió haber llegado al nivel superior, 36.2% al medio superior, 37.3% solo acudió hasta el nivel básico, mientras que 0.6% dijo no haber tenido ningún tipo de formación formal.