Robo de contenedores en Manzanillo fue en espacio privado, pero se investigará si participaron funcionarios: titular de Aduanas

El titular de la Agencia General de Aduanas (AGA), Horacio Duarte, sostuvo que el robo de 20 contenedores de oro, plata, y zinc en el puerto de Manzanillo, Colima, presuntamente ocurrió en un espacio privado, pero que se iniciaron investigaciones para saber si participaron funcionarios en el hecho.

“Se va abrir la investigación para ver si hay o no funcionarios (implicados). Recordemos que hay espacios de recintos fiscalizados que no son propiedad del gobierno, que no los administra el gobierno, y esperamos que se determine qué fue lo que pasó”, dijo ante medios de comunicación al salir de Palacio Nacional.

Duarte también dijo que corresponde a la Secretaría de Marina la responsabilidad de varias de las actividades que tiene el puerto de Manzanillo, pero que esperarán el avance de las investigaciones para definir responsabilidades por el robo.

Horacio Duarte Olivares, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, habla del robo de contenedores con oro y plata ocurrido en el puerto de Manzanillo, Colimahttps://t.co/nsGlUU6Uul pic.twitter.com/VazycEi9Ih — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) June 13, 2022

“Hasta que no se defina dónde fue el tema del robo, no podemos adelantarnos. Todavía en la investigación se está determinando si fue en un recinto público o privado, la información que tenemos de entrada es que fue en un recinto privado”, detalló el funcionario.

Aunque el robo ocurrió el pasado 5 de junio, los reportes de autoridades dados a conocer este 12 de junio sostienen que más de 10 hombre armados entraron a la empresa Maniobras Alonso Mireles (MAM), ubicada en las instalaciones portuarias para robar los contenedores, tras amagar a vigilantes, supervisores y personal de montacargas. Las cerraduras fueron forzadas por los sujetos y tardaron cerca de 10 horas en completar la operación.

En julio de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto por el que la Administración General de Aduanas (AGA) se separaba del SAT y se convertía en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda.

La nueva institución, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), depende directamente de la Oficina del titular de Hacienda, contando con autonomía financiera, administrativa y operativa para agilizar el plan gubernamental de “limpieza” de la corrupción en los puntos de acceso del país.