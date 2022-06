El panista Santiago Creel se “destapa” como candidato presidencial; busca coalición con Movimiento Ciudadano

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, se “destapó” en Jalisco para buscar la Presidencia de la República.

Creel aseguró que sí es posible ganarle a Morena, pero se requiere unidad y el apoyo de Jalisco que representa el tercer padrón electoral más importante del país.

“Yo estoy listo, decidido y convencido, todas mis fichas están puestas en la mesa”, dijo.

El legislador del PAN dijo que se encuentra en pláticas con Movimiento Ciudadano, con quien buscará una alianza.

“Si a mí no me alcanza, porque soy un hombre realista, yo me sumaré a quien si le alcance, sea hombre o mujer, para mí lo importante es el proyecto de Va por México”, refirió.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Santiago Creel dijo que comenzará a recorrer el país para ir buscando alianzas para ampliar la coalición y convencer a la gente.

El panista acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de tener un gobierno que fomenta odio y división entre los mexicanos, con rasgos autoritarios, que no dialoga, no construye acuerdos, ataca a sus opositores y medios de comunicación.

También criticó al presidente por no escuchar a la sociedad, al movimiento de mujeres, a las familias de niños con cáncer y a las respuestas que les ha dado a los jesuitas. “Ese odio va a acabar muy mal”, señaló.

Con información de Radio Formula