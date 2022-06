'Estoy sola': Saxofonista María Elena Ríos niega contar con medidas de protección; busca audiencia con AMLO

Por segunda ocasión en dos semanas, María Elena Ríos, saxofonista víctima de un ataque con ácido en 2019, acudió a Palacio Nacional este martes, en busca de una audiencia con el presidente. La joven reclama que, desde la conferencia matutina, el subsecretario de Seguridad federal ha mentido acerca de las medidas de protección que le brindan, y que el propio Andrés Manuel López Obrador ha intentado “apagar su caso”.

Tras esperar dos horas sobre la calle de Moneda, a un costado de Palacio Nacional, esta mañana le notificaron que no sería recibida por el presidente, y tampoco por Leticia Ramírez, de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, quien el pasado martes le prometió que en una semana habría respuesta a su solicitud de audiencia. En lugar de eso, un empleado de la Secretaría de Gobernación (Segob) se acercó para decirle que espere la llamada de funcionarios de la dependencia para que le den respuesta a su solicitud de protección.

“El de Segob me dijo que me va a contactar el Mecanismo de Protección Federal, pero acá no es cosa solo del mecanismo, sino de las instituciones y el propio Encinas que me niegan las medidas. Además, desde Palacio Nacional el propio presidente ha intentado apagar el caso, porque a mi no me da audiencia, pero sí al mentiroso del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, que dice que me devolvieron medidas de seguridad, pero es falso. Estoy sola”, señaló en entrevista María Elena.

“Ya no quiero vivir con miedo”: saxofonista

Actualmente María Elena vive en la Ciudad de México, donde estudia la licenciatura, en la Facultad de Música de la UNAM, y no cuenta con ningún tipo de protección, solo “la de mis amigos, que son quienes me cuidan, aunque no están obligados a hacerlo, a diferencia de las autoridades”, indicó.

La única protección con la que cuenta la joven aplica solo en Oaxaca, de donde es originaria, por lo que los policías que deberían resguardarla se encuentran “descansando allá en un hotel”.

“No es justo. Solo soy una ciudadana que quiere continuar con su vida, pero bien. Ya no quiero vivir con miedo, es horrible despertar cada mañana y pensar ¿ahora qué va a pasar? No tengo medidas de seguridad, a mí me cuidan mis amigos. Es una situación complicada saber que mis agresores tienen influencia política y económica para que no llegue la justicia”, reclamó.

Además de las medidas de protección para ella, María Elena espera que se le brinde seguridad a su familia, pues aunque los policías encargados de cuidarla están alojados en un hotel cercano al domicilio de sus padres, en Oaxaca, no los vigilan. También pide que la Fiscalía estatal decline la investigación del caso, para que la Fiscalía General de la República pueda atraerlo, ya que la joven considera que en la dependencia local existe corrupción.

“El 18 de febrero la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Fiscalía de Oaxaca para que decline mi carpeta y yo tenga posibilidad de que la federación atraiga el proceso, porque han pasado casi 3 años y es evidente la corrupción para proteger a mis agresores. Por eso acudo aquí, porque el presidente tiene injerencia”, señaló.

Antes de marcharse, ante medios de comunicación expresó que “es muy triste y desesperante ver cómo el presidente habla dentro de Palacio Nacional de un pueblo ante el que se muestra omiso”.

El pasado 6 de abril, la saxofonista denunció que autoridades federales le quitaron las medidas de protección con las que contaba en la Ciudad de México. Esto, ante el riesgo que corre debido a que uno de sus agresores, por quien hay una recompensa por un millón de pesos, sigue libre.

En un correo electrónico, el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas federal le informó que se suspendió la protección porque María Elena solo corre peligro en su comunidad, y no hay riesgo en ninguna otra parte del país.

La joven comentó que antes de acudir a Palacio Nacional también intentó comunicarse con el subsecretario Alejandro Encinas, para que le devuelvan las medidas, pero no ha recibido respuesta.