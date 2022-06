Tamaulipas tuvo casillas con 100% de votos a favor de Morena; PRD presentará denuncia por irregularidades

En los comicios del 5 de junio para elegir al nuevo gobernador de Tamaulipas, donde el virtual ganador fue el morenista Américo Villarreal, hubo casillas en las que hasta el 100% de la votación fue a favor de ese candidato, quien fue postulado por la alianza Morena-PT-PVEM, mientras que el resto de los partidos obtuvieron mínimos sufragios, de acuerdo con los conteos preliminares del PREP.

Las presuntas irregularidades ocurrieron en el distrito local 13, particularmente en secciones de los municipios de San Fernando, Hidalgo, Villagrán, San Nicolás, Mainero y San Carlos, donde Morena obtuvo 17 mil 802 sufragios, 87% de la votación emitida en esa región, mientras que el resto de los partidos, en conjunto, ganaron poco más de 2 mil sufragios. La votación morenista en esas casillas también equivale al 2.5% de la votación en todo el estado obtenida a favor de Villarreal.

La representación del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE) acusó que en esa región de Tamaulipas el grupo denominado “Columna Armada Pedro J. Méndez” encabezó una operación electoral a favor de Morena, coaccionando el voto y expulsando a los representantes de casilla de la alianza Va por México.

No obstante, las votaciones “atípicas” en esa región han sido una constante en procesos electorales pasados, con la diferencia de que el partido favorecido anteriormente era el PAN, de acuerdo con un cotejo de la votación histórica hecho por Animal Político. La irregularidad se detectó en los comicios locales de 2016, cuando fue electo gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, así como en 2019 y 2021, ambas elecciones para la renovación del Congreso local.

El giro de la votación hacia Morena ocurrió hasta el recién proceso para elegir al nuevo gobernador. En entrevista, Ángel Ávila, representante electoral del PRD, anunció que el partido solicitará la anulación de las casillas con irregularidades y que presentará una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) por la presunta intervención de grupos criminales a favor de Morena.

“La explicación está muy clara: el crimen organizado en esos municipios corrió a los representantes de los partidos políticos y no pudieron estar presentes para cuidar la elección. Ese mismo grupo del crimen hizo ‘casillas zapato’, donde no hubo ningún otro voto más que para Morena. Vamos a denunciar este hecho y pedir la nulidad de estas casillas, para que no cuenten en el conteo final del proceso de elección del gobernador”, sostuvo.

Guadalupe Acosta Naranjo, quien fue delegado de la alianza Va por México en Tamaulipas, señaló que en ese estado hubo irregularidades sistemáticas en la elección, y confió en que la anulación de decenas de casillas ayudará a reducir la ventaja que obtuvo el candidato de Morena.

“Tengo la certeza de que la delincuencia en esa región actuó a favor de Morena. Es muy delicado. Si estas casillas se caen, la diferencia va a bajar alrededor de 3% y va a ser una elección mucho más cerrada. (Buscaremos que) las causales de nulidad generalizadas que hay en Tamaulipas pudieran ser atendidas por el TEPJF, o sea, vamos a ir por la vía legal a la impugnación. (…) Somos testigos del fenómeno de la intervención directa de la delincuencia organizada en la elección”, señaló en entrevista.

Este medio consultó a un miembro de la dirigencia nacional del PRD sobre el hecho de que, en elecciones pasadas, el grupo armado que ahora señalan pudo haber favorecido a su nuevo aliado político, el PAN.

“Habrán cambiado de bando”, consideró un líder perredista que pidió no ser identificado.

Milenio publicó en enero que, en una asamblea, Octavio Leal, dirigente de la “Columna Armada Pedro J. Méndez”, también denominada “Columna Cívica”, declaró que la agrupación daría su apoyo a la candidatura de Américo Villarreal en Hidalgo, Villagrán, Maneiro, San Carlos y San Nicolás.

“Euforia” morenista

Los resultados de las “casillas zapato” son preliminares y están bajo escrutinio en los Cómputos Distritales del Instituto Electoral de Tamaulipas. No obstante, las actas que fueron capturadas por el PREP son un indicio de posibles irregularidades ocurridas el día de la elección.

De acuerdo con esos datos, en 69 casillas del distrito local 13 –que tiene cabecera en San Fernando– la coalición morenista tuvo más del 70% de la votación emitida. En 18 de ellas, la votación favorable alcanzó entre el 90 y el 99%.

El caso más extremo sucedió en las casillas de las secciones 351 y 352, pertenecientes al municipio de Hidalgo, donde el 100% de la votación fue en apoyo a la candidatura de Américo Villarreal. En la primera sección, de 173 ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, “acudieron” a votar 152, y todos dieron su apoyo a Morena. En el segundo caso, de 109 inscritos, votaron 102, todos por ese partido.

La anomalía no resulta tan extraña en Hidalgo si se mira en contexto: en ese municipio, en todas las secciones hubo “casillas zapato” para Morena. La votación más baja a favor de Villarreal fue de 73%, en la casilla especial de la sección 357, donde obtuvo 128 sufragios, contra 41 votos repartidos entre los partidos de oposición: PAN, PRI, PRD y MC.

En secciones como la 360, la 356 y la 359 se registró una votación favorable del 99, 96 y 95%, mientras que el resto de los partidos obtuvo 2, 10 y 18 votos en las mismas casillas, respectivamente.

En las cuatro secciones electorales que conforman el municipio de Maneiro –de la 408 a la 411–; en las dos de San Nicolás –1278 y 1279–; en las 12 de San Carlos –de la 1211 a la 1222– y en las siete de Villagrán –de la 1712 a la 1718– hubo “casillas zapato”, donde al menos 7 de cada 10 sufragios fueron favorables a Morena.

El fenómeno también se registró en dos secciones –1248 y 1271– de San Fernando, municipio donde, en agosto de 2010, fueron masacrados 72 migrantes.

Al mejor postor

2016 fue el año en que el PAN derrotó al PRI y le arrebató una gubernatura que había retenido 86 años. El entonces senador Francisco García Cabeza de Vaca se convirtió en mandatario con poco más de 721 mil sufragios, superando por casi 200 mil votos al abanderado oficialista.

Lo que no se supo entonces es que el candidato panista se benefició de “casillas zapato” localizadas en cuando menos 24 secciones del distrito local 13, con cabecera en San Fernando, de acuerdo con una revisión a las cifras desagregadas de los cómputos electorales de ese año.

Particularmente, la votación atípica –con entre el 70 y el 98% a favor de Cabeza de Vaca– sucedió en los municipios de Hidalgo, Mainero y Villagrán y le entregó 10 mil 450 sufragios, el 90% de la votación emitida en dichas casillas. En contraste, el PRI, que contendió en coalición con el PVEM y el extinto Nueva Alianza, tuvo sólo 755 sufragios.

Uno de los casos más llamativos se dio en la casilla de la sección 356, en Hidalgo, donde, de 65 votos emitidos, la candidatura de Cabeza de Vaca ganó 64, y el PRI –que era oposición– uno.

Otro caso se dio en la sección 351, en el mismo municipio, donde el PAN ganó 174 de 178 votos

La 351 de Hidalgo es precisamente la casilla que el PRD denunció en los pasados comicios como “zapato” de Morena, pues allí –a seis años de la elección de Cabeza de Vaca– el nuevo gobernador electo obtuvo 152 votos, mientras que el resto de partidos ganó cero.

Veamos el comportamiento de la misma casilla en los comicios de 2019 para elegir diputados locales. Allí, el PAN ganó 187 de 188 sufragios, contra cero de los otros partidos (el único voto contrastante fue nulo). En la casilla extraordinaria de la sección 410 de Maneiro el PAN obtuvo 110 de 111 votos. En la básica de la sección 1715 de Villagrán Acción Nacional ganó 296 sufragios de los 300 emitidos (los cuatro restantes se los llevó el PRI).

En esa elección, en las “casillas zapato” del distrito 13 donde al menos 7 de cada 10 votos fueron para el PAN, este partido obtuvo 16 mil 128 sufragios, el 85% de la votación emitida en la región.

La anomalía benefició al PAN, de nuevo, en los comicios de 2021, para elegir nuevos diputados locales. Tomemos de nuevo como referencia la sección 351 de Hidalgo. Allí, Acción Nacional ganó 141 sufragios de los 143 emitidos. En la sección 352, el partido obtuvo 100 de 101 votos.

En las casillas básica y extraordinaria de las secciones 1715 y 1718, en Villagrán, el PAN tuvo una votación de entre el 95 y el 97%.

En total, en sus “casillas zapato” del distrito 13, el Acción Nacional ganó en esa elección más de 22 mil sufragios, el 80% de la votación total emitida en la región.





