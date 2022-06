Banxico subió la tasa de interés otra vez, pero ¿me afecta en algo?

El Banco de México (Banxico) subió la tasa de interés y ahora se ubica en 7.75%, un nuevo incremento para contener la inflación, pero ¿a mi bolsillo esto le afecta?

La respuesta es sí. Para nada es un tema ajeno a nuestra vida cotidiana y nos puede afectar, por eso la importancia de saber que esa cifra por muy lejana y fría que nos parezca, es muy importante para nuestras finanzas personales.

La tasa referencial determina el costo que pagan los bancos por prestarse dinero, y por lo tanto, determina los intereses que cobran los bancos por los créditos que venden a sus clientes (nosotros).

A todos nos está afectando la inflación, que en noviembre alcanzó niveles no vistos desde 2021 y desde entonces no ha cedido. En la primera quincena de junio la inflación se ubicó en 7.88%, su nivel más alto para una quincena desde enero del 2001, cuando estaba en 8.37%.

El dinero cada vez alcanza para menos. Cuando Banxico identifica que la inflación está subiendo, se toma, entre otras medidas, la decisión de subir la tasa de interés.

Cuando sube la tasa de interés el costo de los créditos es mayor; con esto se busca desincentivar el consumo, que no gastemos tanto y así frenar la inflación, explica en entrevista Daniel Urías, fundador y director de Cooltura Financiera.

Si la tasa de interés baja, el crédito se vuelve barato y de esta manera se fomenta que la gente puede consumir y gastar más.

La tasa de interés impacta en los préstamos bancarios personales o de nómina, la compra de un auto, casa, e incluso en las tarjetas de crédito. El pago que nosotros desembolsemos de nuestra cartera en los pagos de intereses es mayor.

Si actualmente tienes una deuda y tu crédito es a tasa variable, el anuncio de Banxico te afecta ya que incrementarán tus mensualidades. Por el contrario, si es a tasa fija, tus pagos no tendrán ningún impacto y no afectará a tu crédito, siempre y cuando no te atrases en ninguno de tus pagos.

Si para el 2022 uno de tus propósitos es comprar una casa, un auto o adquirir un préstamo, es importante contratar los créditos a tasas fijas, pues se prevé que las tasas continúen subiendo si la inflación no frena.

Y bueno, no todo es negativo: para las personas que tienen ahorros el anuncio del Banxico es positivo ya que tendrán mayores rendimientos. Las inversiones en Cetes y otras formas de inversión, por ejemplo, pueden dar mayores ganancias.

Las recomendaciones

La inflación hace que te alcance para menos y analistas financieros pronostican meses complicados, por ello, una de las recomendaciones básicas que pueden sacarnos de algún problema es tener un fondo de emergencia.

Si no cuentas con un fondo de emergencia es momento de comenzarlo a hacer. El primer paso, recomienda Daniel Urías, experto en finanzas personales, es hacer un registro detallado de los gastos fijos y los gastos inevitables (renta, alimentación, transporte, pago de servicios).

En segundo lugar, hay que detectar los gastos variables y modificar tus consumos: por ejemplo, puedes dejar de comer en la calle, comprar café, dejar de usar las aplicaciones de comida a domicilio. Puedes también planificar mejor lo que inviertes en diversión (cine, salir a bailar, ir a un bar, etcétera).

Este es un buen momento para conocernos bien financieramente y generar una base de ahorros para cualquier escenario imprevisto, destaca Urías.

La mejor estrategia para lograr esto es apartar el monto en cuanto se recibe el pago quincenal en una cuenta de ahorro o inversión, y no tratar de ahorrar lo que sobre de la quincena, como regularmente se acostumbra.

Una reserva de emergencia debe ser el equivalente a seis meses de tus gastos mensuales, mínimo tres, y te servirá en caso de un accidente, una enfermedad o un despido, pues nadie sabe lo que le espera a futuro.

Una de las recomendaciones del fundador de Cooltura Financiera es mantener las deudas bajo control y cuidar que este pago no exceda el 30% de los ingresos mensuales.

Si vas a comprar algo que ya llevabas años o meses planeando lo puedes hacer, siempre y cuando no exceda ni comprometa tu capacidad de endeudamiento, ni sea a tasa variable, de lo contrario, hay que esperar.

Con información de Banxico





