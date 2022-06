"Ni víctimas, ni criminales": Trabajadoras sexuales exigen justicia por feminicidios y reconocimiento de sus derechos

“¡Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las putas en la cara de la gente!”.

Con este grito de lucha, mujeres, activistas y colectivas marcharon este 2 de junio, desde el metro Revolución al Zócalo capitalino, para exigir justicia por las trabajadoras sexuales que han sido víctimas de feminicidio o han sufrido agresiones mientras realizan su labor.

“Marchamos por nuestros derechos y por las compañeras asesinadas. El gobierno no nos ha dado respuesta, no han agarrado a los asesinos y ya no se puede trabajar así en la calle, la verdad nosotras tenemos mucho miedo”, comentó Sandra, una de las asistentes.

🔴Trabajadoras sexuales marchan en #CDMX en el marco del #DíaInternacionalDeLaTrabajadoraSexual. Se reunieron en metro Revolución y se dirigen al Zócalo. 📸 @ere_aquino pic.twitter.com/Pc6pUxJ5gE — Animal Político (@Pajaropolitico) June 2, 2022

Antes de que el contingente comenzara a avanzar por la avenida Puente de Alvarado, en la que se ejerce trabajo sexual, Sandra tomó un megáfono y, a nombre de las trabajadoras independientes, aclaró que la movilización no era liderada por ninguna asociación, pues dijo, “según nos ayudan, pero solo lucran con nosotras, incluso andan diciendo que por ellas el gobierno nos dio 5 mil pesos de apoyo cada mes durante la pandemia, que daban despensas, pero todo eso es mentira”.

Posteriormente, Midori, integrante de la Alianza Mexicana de Trabajadorxs Sexuales, explicó que la marcha se convocó en conmemoración del Día Internacional de la Trabajadora Sexual, en el que se recuerda a un grupo de 150 mujeres que en 1975 se atrincheraron durante una semana en una iglesia para exigir sus derechos por ejercer esta labor.

“150 mujeres lograron llamar la atención sobre el estigma y la violencia que estaban viviendo, cosa que no ha cambiado, seguimos viviendo los estragos de la discriminación y la violencia institucional que nos niega el acceso a la justicia, a la salud y a la vivienda. Por eso nos juntamos, porque no somos reconocidas como sujetos de derecho”, reclamó.

Las manifestantes se encuentran a fuera del Palacio de Ayuntamiento, donde van a firmar un pliego petitorio en el que incluyen la exigencia al @GobCDMX al derecho a la salud, a la educación y la vivienda. 📹 @ere_aquino. pic.twitter.com/lSmFlhUiuZ — Animal Político (@Pajaropolitico) June 2, 2022

Un minuto de silencio por las víctimas

La marcha transcurrió entre consignas como: “Ni víctimas, ni criminales, somos trabajadoras sexuales”, “las vidas de las trabajadoras sexuales importan” y “las putas en la esquina mantenemos a nuestras familias”.

El contingente se trasladó hacia el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Ahí, guardaron un minuto de silencio por las mujeres que han sido asesinadas o agredidas por su trabajo. Los segundos fueron marcados por el golpe de un cucharón contra una sartén.

De acuerdo con Rocío Suárez, del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, en los últimos dos meses fueron asesinadas dos trabajadoras sexuales dentro de hoteles de la Ciudad de México; y una más fue víctima de intento de homicidio. Todos los casos ocurrieron en la alcaldía Cuauhtémoc.

La violencia es algo que el 60% de las trabajadoras sexuales ha vivido durante el ejercicio de su profesión, esto de acuerdo con la Segunda Encuesta Trabajo Sexual, Derechos y No Discriminación.

El documento revela que quienes más ejercen violencia son los clientes y la policía.

Al finalizar el minuto de silencio, Natalia Lane, trabajadora sexual sobreviviente de un intento de transfeminicidio, tomó el megáfono para leer un pliego petitorio que fue firmado por las asistentes y entregado a Jaime Morales, funcionario del gobierno capitalino que salió del Palacio del Ayuntamiento para recibir el documento y se comprometió a llamar a mesas de trabajo para gestionar las exigencias de las manifestantes.

El pliego reúne las exigencias de reconocer el trabajo sexual legalmente como una labor no asalariada, que se garanticen programas de acceso a la salud y de atención a víctimas de procedimientos estéticos negligentes.

Así como facilidades para que las mujeres en situación de calle tramiten sus documentos de identidad.

También pidieron que se establezcan programas de acceso a la educación de trabajadoras sexuales, de capacitación laboral y que haya guarderías para que puedan llevar a sus hijos e hijas.

Trabajadores sexuales, el sostén de familias

Según la Segunda Encuesta Trabajo Sexual, Derechos y No Discriminación elaborada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred), el 55.3% de las personas que ejercen esta labor en la capital señalaron que optaron por este medio de vida ante la falta de oportunidades laborales.

El 89.9% señaló que ejerce el trabajo sexual por motivos económicos, mientras que el 12% dijo que lo hizo por decisión propia. El 2.3% reconoció que es obligada a prostituirse.

De ellas, el 76% dijo contar con dependientes económicos, principalmente su familia o su pareja.

Actualmente, en la Ciudad de México se han identificado zonas de trabajo sexual en 12 de las 16 alcaldías. La que cuenta con más trabajadoras es Cuauhtémoc (37.7%), seguida de Iztapalapa (29.5%), Benito Juárez (9.7%), Miguel Hidalgo (7.4%), Azcapotzalco (6.9%) y Tláhuac (6.9%).

En la encuesta, algunas señalaron que ejercen el trabajo sexual por discriminación, falta de estudios, que son migrantes o padecen alguna enfermedad. Siete de cada 10 afirmó que estaría dispuesta a dejar de realizar esta actividad; sin embargo, no lo hacen porque en otras labores no ganan lo mismo y no tendrían tiempo para cuidar a sus hijos.

La protesta concluyó luego de que algunas trabajadoras sexuales tomaron el megáfono para contar algunas vivencias que ejemplifican las situaciones de discriminación y desigualdad que experimentan por su labor en las calles y hasta en redes sociales, pero antes de retirarse del Zócalo, las trabajadoras sexuales entonaron juntas su himno:

No somos santas, ni somos cosas,

pero tampoco tan peligrosas.

Somos mujeres de carne y hueso,

tenemos esto, tenemos eso,

tenemos ganas, entre otras cosas,

de mantener nuestra dignidad…