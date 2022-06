Votan 116 personas en prisión preventiva en Hidalgo; INE alista proceso en todas las cárceles para 2024

Por primera vez en la historia, personas en prisión preventiva pudieron participar en la votación para elegir a sus gobernantes: se trató de 116 personas que emitieron su voto en Hidalgo y que representaron el 89% de participación de las personas en prisión preventiva que estaban inscritos en la lista nominal.

Este es el primer ejercicio que se realiza para elegir a un gobernante porque Hidalgo es la única entidad que reformó su código electoral a fin de garantizar la participación de esta población.

Ángela Guerrero, coordinadora general de CEA Justicia, organización que fue observadora del proceso, explicó que se buscó acercar lo más posible la información a los votantes por lo que, por ejemplo, se les grabaron los debates entre los candidatos, mismos que se les reprodujeron dentro de la cárcel para que los conocieran y valoraran sus propuestas.

“Lo que pudimos ver es que sí estaban al tanto de lo que pasaba en los debates y que sí los tomaban en cuenta para tomar una decisión del voto que emitieron. Es verdad que un debate no es todo, pero la idea es que esto sea una guía para que se les observe como incluidos en la sociedad, sobre todo pensando que es población en prisión preventiva”, dijo Guerrero.

Información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Hidalgo entregó una base de datos de 1,079 personas en prisión preventiva que podrían a participar en la elección, sin embargo, solo se pudo anotar a 130 quienes estaban inscritos en la lista nominal con domicilio en Hidalgo.

La jornada electoral fue anticipada, así que las personas en prisión preventiva emitieron su voto el 16 de mayo y los sufragios fueron resguardados hasta este domingo, cuando al término de la jornada electoral y en presencia de observadores, se abrieron los paquetes y se contaron los votos.

De las 130 personas que estaban en la lista nominal votaron 116. Las 14 personas que no emitieron su foto fue porque 10 recibieron su libertad, tres recibieron sentencia ejecutoria y una más decidió no votar.

Al término de la jornada se contaron 114 votos; dos boletas desaparecieron y hubo 4 votos nulos.

El candidato de Morena, Julio Menchaca Salazar (virtual ganador de la contienda) fue el que mayor número de votos obtuvo de parte de las personas en prisión preventiva con 50.

En entrevista con Animal Político, Dania Ravel, consejera del INE, calificó el ejercicio como positivo y dijo que con esto se da arranque a la preparación de las votaciones en 2024 en donde se elegirá a la persona titular de la Presidencia pues el INE debe acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 20 de febrero de 2019 en la que reconoció el derecho al voto activo de las personas en prisión preventiva.

En dicha resolución se manifiesta, entre otras cuestiones, que el voto es un elemento de socialización, que no existe un criterio razonable para impedirlo y que el derecho internacional ampara esta prerrogativa ciudadana.

“El balance que yo tengo es bastante positivo porque creo que en muy poco tiempo logramos atender algunas áreas de oportunidad”, dijo Ravel.

Entre estas áreas, en comparación con la prueba piloto de 2021, por ejemplo, se garantizó que hubiera observación electoral y que se reforzara la información que se les hacía llegar a las personas en prisión preventiva sobre quiénes eran sus candidatos y las propuestas que tenían.

“(Este ejercicio) se pudo, y hay que agradecerlo a que el Congreso del estado hizo una modificación a su código electoral local, porque si no hubiéramos tenido esa modificación no hubiera habido implementación del voto de las personas en prisión preventiva en estas elecciones que fueron locales”, subrayó la consejera electoral.

“Hay que recordar que el único asidero que nosotros tenemos ahora para actuar en el ámbito federal es la sentencia de la sala superior que nos dijo que hiciéramos la prueba piloto en centros federales y después, para 2024, que ya lo hiciéramos en todos (los penales), al menos para la elección presidencial”.

En concordancia a ello, y a pesar de que el próximo año hay elecciones locales en Coahuila y el Estado de México, Ravel descartó de momento que se puedan llevar a cabo ejercicios como en Hidalgo porque los códigos electorales de ambas entidades no han sido reformados para contemplar el derecho al voto a las personas en prisión preventiva.

“Si Hidalgo no hubiera tenido esta previsión en su normativa local nosotros no hubiéramos podido hacer la implementación porque nosotros no hubiéramos tenido asidero legal, entonces mientras no exista este asidero legal en Coahuila y el Estado de México nosotros no podríamos hacer esta implementación. Solamente lo podemos hacer en el ámbito de competencia del INE, es decir, a nivel federal, y eso gracias a la sentencia de la sala superior”, insistió.

Si antes de que las elecciones se lleven a cabo se reforman las legislaciones, aseguró que el INE garantizará la participación de la población en prisión preventiva.





