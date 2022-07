AMLO dice que conservadores buscan pelea entre su gobierno y la iglesia

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que son los grupos conservadores quienes buscan que su administración se enfrente a miembros de la iglesia.

Luego del homicidio de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, religiosos han pedido al gobierno de López Obrador modificar la estrategia de seguridad a lo que el presidente dijo que el diálogo es permanente con todo el pueblo de México.

“Nosotros estamos convencidos de que no se puede enfrentar la violencia con la violencia y estamos convencidos de que la paz es fruto de la justicia, no se puede enfrentar el mal con el mal y estamos convencidos que fue un error grave, un crimen, haber declarado la guerra a la delincuencia al inicio de la guerra de Calderón”, señaló el presidente.

López Obrador dijo que son los adversarios quienes, como no han podido imponerse, quieren que su gobierno entre a una polémica con las iglesias e incluso destacó que se tienen muy buenas relaciones con pastores y ministros.

En su participación, el presidente mencionó que “no podemos confrontarnos con ninguna iglesia, no hay distanciamiento, llevamos buena relación con todas las iglesias pero los estrategas del conservadurismo están pendientes y están viendo por donde porque no les salen las cosas”.

El mandatario reiteró que su gobierno se enfoca en atender las causas de la violencia ya que antes “no se hacía así y había predominio de la medidas coercitivas”.

“Todo lo que tiene que ver con la violencia es anti cristiano, teológicamente hablando. No puede un sacerdote, un obispo, un pastor decir que se debe responder la violencia con la violencia, es ojo por ojo, diente por diente. No, no significa que haya tolerancia, todos los días detenemos a delincuentes y cuando no hay opciones se dan enfrentamientos”, declaró el presidente.