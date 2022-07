Pobreza franciscana no contempla despidos ni paro de obras: AMLO ve margen presupuestal para reforzar austeridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que siempre hay margen de maniobra y formas de hacer ajustes para reforzar su plan de austeridad y transitar a la pobreza franciscana.

Durante su conferencia matutina, el mandatario aseguró que no se despedirá a trabajadores del gobierno, pues consideró que “la nómina es sagrada”.

“Yo pienso que todavía podemos avanzar más sin despedir trabajadores, ah, porque los neoliberales inventaron lo de la austeridad, la variable austeridad, pero siempre pensando en despedir trabajadores”, dijo.

López Obrador criticó que el gobierno tenga que ser una carga muy pesada para la ciudadanía y nuevamente cuestionó a los funcionarios que siguen ganando más que él.

“Sí, hay siempre márgenes, tenemos que cuidar todos los gastos de operación. Ayer hablaba yo que no hemos comprado vehículos nuevos, ¿Cuándo se había visto eso, en qué gobierno?, si lo primero eran carros y aviones, todo eso ya no existe”, expuso.

Analizan presupuesto

Asimismo, el presidente comentó que en los próximos días el gabinete económico preparará el anteproyecto de presupuesto para el siguiente año y este jueves sostendrá una reunión con su gabinete donde Hacienda informará sobre ingresos y otras fuentes de financiamiento para obras y programas de bienestar.

Aseguró que con el plan de pobreza franciscana se limitaran viáticos, gastos de operación, se reducirán costos para la administración, ya que antes había un “gobierno mantenido y bueno para nada” que le costaba mucho al pueblo.

“No vamos a tener dificultad, no vamos a detener ninguna obra, tenemos para terminar el año, no hay subejercicio, esto significa que el avance físico corresponde al avance financiero (…) Todos los que trabajan al servicio del pueblo, maestros, médicos, enfermeras, servidores públicos, todos, marinos, soldados, policías, todos tienen garantizados sueldos, aguinaldos, no hay recortes y eso es lo que vamos a ver hoy, vamos a empezar a proyectar el presupuesto que por ley tenemos que enviar en estos días un anteproyecto al Congreso”, sostuvo.

.@lopezobrador_ señala que, a pesar de las medidas de austeridad, no habrá dificultad para terminar obras ni problemas en el pago de sueldos a servidores públicos. pic.twitter.com/YIhBiwHqTI — Animal Político (@Pajaropolitico) July 28, 2022

“Estamos haciendo ahorros para que no haya despilfarro, derroche, que sigamos con el propósito de que no puede haber gobierno rico con el pueblo pobre”, concluyó.

Ayer, el presidente anunció que su gobierno pasará de la austeridad republicana a la de pobreza franciscana, una nueva fase con medidas adicionales para ahorrar en el gobierno federal.





