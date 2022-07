'Todos somos Toño'. La protesta por el asesinato del periodista Antonio de la Cruz en Tamaulipas

Mujeres y hombres periodistas y comunicadores de Tamaulipas protestaron por el asesinato de Antonio de la Cruz Martínez, reportero del periódico Expreso, cometido el miércoles por la mañana en Ciudad Victoria.

El tercer ataque mortal contra el tercer periodista en los recientes 5 años generó marchas y manifestaciones en Tampico, la capital del estado, Nuevo Laredo y la sede del Poder Legislativo estatal.

El 29 de junio, los integrantes del club “Bravos de Nuevo Laredo” condenaron el crimen y exigieron justicia a las autoridades. “Repudiamos todos los actos de violencia contra el gremio periodístico ya que además representan un atentado a la libertad y la democracia del país”.

En dicha ciudad fronteriza ocurrió el primer asesinato del sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca. El 13 de enero de 2017, el columnista Carlos Domínguez fue atacado con arma blanca. Por este homicidio fueron detenidos los periodistas Luis Valtierra, Jesús González y Gabriel Garza, quienes permanecieron presos y un año después fueron absueltos por un juez federal. Sin embargo, Garza no alcanzó a escuchar el fallo ya que murió en prisión. Los 2 reporteros estuvieron en la protesta “No se mata la verdad”.

Por la tarde del jueves en Tampico, un grupo de 30 compañeras y compañeros acompañado de activistas feministas, como Martha de la Cruz, protestaron en la plaza de Armas.

“Estamos hoy reuniéndonos para visibilizarnos hoy nosotros, cuando nosotros somos normalmente los que visibilizamos lo que está sucediendo en el país. El llamado es que esto sea un parteaguas, a que aquí paremos la cuenta, a que aquí paremos las estadísticas y, entonces, ya no sean más números rojos”, pronunció Omar Reyes, representante del grupo editorial Expreso – La Razón frente al Palacio municipal.

La manifestación más enérgica sucedió por la tarde en Victoria, municipio de residencia de Antonio de la Cruz. Más de 100 mujeres y hombres marcharon por las calles hasta el patio del Palacio de Gobierno. El titular de la Secretaría General de Gobierno, Gerardo Peña Flores, bajó para recibir la carta firmada por el gremio e intentó dialogar pero los reclamos hicieron que abandonara el lugar.

Las exigencias plasmadas en la carta son:

1.- Que la familia de nuestro compañero y amigo Antonio de la Cruz, reciba todo el a poyo por parte de las autoridades estatales y en su caso la federales a través del mecanismo de protección a periodistas.

2- Justicia para Antonio de la Cruz, Héctor González Antonio y Carlos Domínguez Rodríguez, periodistas asesinados en Tamaulipas durante los últimos seis años.

3.- El esclarecimiento de los 3 homicidios y castigo para quien o quienes creen que matando periodistas se mata la verdad, se silencia al gremio.

FGR atrae investigación sobre periodista; AMLO promete castigo

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación del crimen del periodista Antonio de la Cruz, confirmó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas en un comunicado.

“Agentes del Ministerio Público y Peritos de ambas instituciones se encuentran realizando de manera personal la entrega de la referida carpeta, así como de los indicios, evidencias y estudios periciales relacionados con la misma.”

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, informó que de la Cruz Martínez no había sido amenazado y tampoco estaba incorporado al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Sobre la decisión de solicitar al estado entregar el caso a la Fiscalía federal, el mandatario argumentó la decisión por “los testimonios de cuestionamientos de crítica al gobierno estatal” que podrían haber influido para el crimen.

“Sea quien sea, sea quien sea. No hay impunidad, cero impunidad, trátese de quien se trate, puede ser un hijo mío, para que quede más claro, y no se protege a nadie. Así como no se fabrican delitos, también no hay impunidad, y no tenemos compromisos con grupos de intereses creados.”, dijo López Obrador.