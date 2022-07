Buscadoras en Jalisco dicen que autoridades atoran su labor de búsqueda

Las madres de desaparecidos de distintas partes del país llegaron a la sección 18 del Fraccionamiento Chulavista, en Tlajomulco, Jalisco, para buscar a ‘sus tesoros’.

En medio de las madres buscadoras que usan picos, palas y varillas, para hacer hoyos y poder identificar si hay restos humanos, se pueden ver a niños y adolescentes que son vecinos de la zona y deciden observar.

La casa abandonada que revisan no está acordonada, ni custodiada por elementos de la Fiscalía, lo que permite a los menores de edad ingresar a la par y comenzar a hacer preguntas.

“¿Encontraron vivos?”, pregunta un niño, pero otro de su mismo tamaño le responde “Ay sí, abajo de la tierra. Daaa”. Otro niño pregunta “¿cuántos muertos han encontrado?”, pero nadie les responde.

A lo largo de la jornada, los niños brincotean y persiguen a las buscadoras en su cuarta brigada de búsqueda en campo en Jalisco y la cual es coordinada por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Luego de la mitad del día, algunas de las madres buscadoras señalan que no es normal su acompañamiento y temen que se traten de ‘aguilillas’, es decir niños que reportan al crimen organizado los sitios revisados y los hallazgos encontrados.

Pero las buscadoras no tienen a quien reportar esta actuación, ni tampoco quien impida la llegada de personas al sitio donde buscan.

Previo al inicio de esta brigada, las familias denunciaron que la Comisión Estatal de Búsqueda, a través de su nuevo titular interino, Víctor Hugo Ávila Barrientos, se negó a armar la logística y acompañamiento. Además, señalan que se les exigió solicitar el apoyo con un mes de antelación, pese a que ya había un acuerdo de acompañamiento.

Las buscadoras le reiteraron al funcionario que con la anterior titular, se notificaba solo unos días antes de las acciones de búsqueda. Sin embargo, ante su negativa decidieron acudir a los puntos planeados sin acompañamiento, pues había personas que venían de otros sitios del país y no podían permitir que las familias gastaran tanto en su traslado y no buscar, aclaró Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Durante la misma búsqueda, las madres observaron un sitio en llamas y escucharon una ráfaga de siete detonaciones a media cuadra de distancia, por lo que temieron represalias y huyeron del lugar.

Sin protección, ni resguardo por parte de personal de seguridad, las buscadoras lograron salir del sitio.

Cecilia Flores señaló que aunque el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se comprometió que les ayudarían, eso se ha quedado en promesas.

“Solamente hay promesas, como con todos los gobernadores del país. Después de la primera búsqueda que tuvimos todo el apoyo, ya no fue así (en las siguientes)”, agrega la buscadora.

Las buscadoras también señalaron que aunque las autoridades acudan a las jornadas, ‘atoran’ el proceso de búsqueda y localización.

También pasa que según ellos sacan todos los restos del sitio, pero revisamos nosotros y siempre hay más. Lo que no quieren es que se notifique de muchos hallazgos”, relata una de las buscadoras .

“Lo que hacen es buscar muy por encimita. Llegamos al punto y abren como medio metro, no encuentran nada y descartan el punto. Pero hemos encontrado restos humanos hasta a dos metros de profundidad y les decimos que caben más y no quieren. Y lo que pasa es que nosotras volvemos a abrir el sitio y sí encontramos.

“De hecho eso pasó la vez pasada que vinimos, que en una casa que ya se había trabajado y que habíamos dicho que podía haber más cuerpos, entonces eso es una muestra del mal trabajo que está haciendo por parte de la Fsicalía y no les gusta que digamos eso y lo visibilicemos, pero es la verdad”, agrega Cecilia.

Al menos en su primera brigada, el colectivo reportó el hallazgo de 285 bolsas con restos humanos, pero Cecilia denuncia que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no ha notificado nada sobre el hallazgo.

“Nunca dijeron la cantidad de cuerpos, pero no sabemos cuántos cuerpos fueron”, enfatiza Cecilia.

Este no es el único colectivo que ha denunciado ‘atorones’ por parte de la autoridad.

Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza, denunció recientemente la desaparición de carpetas de investigación ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

Semanas antes, el colectivo denunció que mientras se manifestaban en Casa Jalisco para exigir la búsqueda de desaparecidos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública quitaron fichas de búsqueda de personas desaparecidas colocadas en los postes de la zona centro de Guadalajara.

Lee: En Jalisco, familias suspenden búsqueda de desaparecidos tras escuchar detonaciones

Casi a la par, medios de comunicación, reportaron que las fichas de búsqueda pegadas a los postes de contención del Palacio de Gobierno fueron pintadas para así lograr taparlas.

Por el caso, el secretario de Seguridad Pública, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, justificó a sus elementos diciendo que “hacían su trabajo”.

“Las fichas de búsqueda yo no sé lo que me esté diciendo al respecto, pueden ser mucho tipo de propaganda, un sinfín de actividades que algunas de ellas no pueden estar en la vía pública y por eso se toman las medidas”, dijo durante una rueda de prensa.