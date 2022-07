En México se reportaron un millón 117 mil 167 defunciones en 2021: Inegi

En México se reportaron las defunciones de 1 millón 117 mil 167 personas durante 2021, así lo demuestra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En los resultados preliminares de las Estadísticas de Defunciones correspondientes a 2021, se detalla que 57.6% de las muertes correspondió a hombres, 42.3% a mujeres y en 734 casos no se especificó el sexo de la persona.

A través de un comunicado, el Instituto destacó que las tres principales causas de muerte a nivel nacional fueron las enfermedades del corazón, COVID-19 y la diabetes, sin embargo, destacó que en hombres, los homicidios representaron la sexta causa de muerte.

Además, el Inegi mencionó que durante 2021 ocurrieron 1 millón 93 mil 210 de las defunciones registradas en dicho año y las restantes sucedieron en años anteriores.

El instituto indicó que enero de 2020 a diciembre de 2021 se registró un exceso de mortalidad de 699 mil 271 personas derivado de la pandemia de COVID.

De enero de 2020 a diciembre de 2021 se esperaba un total de un millón 490 mil 356 defunciones por canales endémicos; sin embargo, ocurrieron dos millones 189 mil 627. Esto representa un exceso de 46.92%.

Principales hallazgos de defunciones en 2021

Del total de las defunciones, el Inegi menciona que 92.4% fue por enfermedades y problemas relacionados con la salud y 7.6% por causas externas tales como accidentes, homicidios y suicidios, principalmente.

En 2021, la tasa de defunciones por cada 10 mil habitantes fue de 88, superior en dos unidades a la tasa de 2020 que fue de 86.

Al destacarlo por grupos de edad, se menciona que de 65 años y más fue donde se concentró el mayor número de muertes con un total de 625 mil 131, es decir, el 56%.

Sin embargo, de acuerdo con las diez principales causas de muerte según grupos de edad, se menciona que de 15 a 24 años y de 25 a 34, la principal causa son las agresiones (homicidios).

La tasa de defunciones por entidad federativa de ocurrencia fue de 88 por cada 10 mil habitantes. El estado con la mayor tasa fue Ciudad de México con 138 y la menor fue Quintana Roo con 59.

Del total de defunciones registradas en 2021, los meses con el mayor número de decesos fueron enero con 15.84% y agosto con 10.96%.

Además, se detalla que el 47.5% de las defunciones, es decir, 530 mil 131, tuvieron lugar en el hogar y 42.0%, 469 mil 542, en hospitales públicos y privados.

Respecto a la atención médica proporcionada a las personas fallecidas, 81.5% (910 mil 393) la recibió, 12.2% (136 mil 794) no la tuvo y 6.3% (69 mil 980) de los casos no especificó si la recibió o no.

Principales causas de muerte

El Inegi destaca que respecto a las defunciones por COVID-19, los estados con las tasas más altas por cada 10 mil habitantes fueron Ciudad de México con 33, Morelos con 28 y Baja California Sur con 24.

Además, del total de defunciones 224 mil 239, es decir, 60.9% correspondió a hombres mientras que el 39%, 87 mil 456, a mujeres. En cinco casos no se especificó el sexo de la persona. Las personas de 65 años y más fueron las que más fallecieron por esta causa, con 49% (110 mil 8 personas).

Respecto a la diabetes, las mayores tasas por entidad federativa se presentaron en Puebla con 15.8, seguido de Veracruz con 15.7 y Tlaxcala con 14.8.

Al separarlo por sexo, se obtuvo que en 72 mil 324 casos (50.7%) correspondieron a hombres y 70 mil 219 (49.2%), a mujeres. Por grupos de edad, se observa que el de 65 años y más presentó la mayor frecuencia de fallecimientos

Sobre las enfermedades al corazón, las mayores tasas por estado se registraron en Veracruz con 22.9, Puebla 22.6 y Morelos 22.3.

En este rubro, el Inegi señala que las muertes ascendieron a 226 mil 703 casos, 7 mil 999 más que en 2020.

Del total de dichas muertes, 54.73% correspondieron a hombres y 45.26% a mujeres. El grupo de edad en el que se concentró el mayor número de fallecimientos es en el de 65 años y más con 75.75%.