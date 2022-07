A través de un grupo en Telegram, 30 personas en Tehuacán, Puebla, incitaban a matar a integrantes de la población LGBTTTIQA+.

Tras dos años de encierro y cese de actividades presenciales por la pandemia de COVID-19, se invitó en Tehuacán al primer foro cultural y artístico para personas LGBTTTIQA+. Sin embargo, como respuesta a la convocatoria, usuarios de Telegram organizaron un chat para llamar a “acabar con la plaga de homosexuales“.

Emmanuel Melchor, activista de la diversidad sexual en Puebla, relató en entrevista cómo amigos y conocidos dieron con el grupo que amenazaba sus vidas.

“A un conocido le llegó la invitación para el grupo, así vimos que ahí la gente compartía ubicaciones, identidad y lugares a los que miembros de la comunidad iban. Por ejemplo, había fotos mías y decían a dónde iba y dónde estaba”, cuenta Emmanuel.

Lee: México al final del arcoíris: la homofobia enraizada y el odio que mata

Los mensajes de odio eran la constante. Antes de ser eliminado, el chat llamado Mata Putos Tehua realizó una encuesta en la que se preguntaba a los miembros “¿Cómo quieres que los matemos?”, que tenía como opciones quemados vivos, decapitados, a palos, a machetazos, electrocutados.

Ante ello, Emmanuel y sus compañeros, compañeras y compañeres decidieron enfrentar este discurso de odio. De acuerdo con el activista, “no son solo bromas, el machismo, el odio de la sociedad ocasiona violencia, esto es lo que genera los crímenes por odio”.

Crímenes de odio en México

De 2018 a lo que va de 2022, en Puebla se tiene registro de 10 casos de homicidio contra la población LGBTTTIQA+, así lo señala el Observatorio Nacional de crímenes de odio.

El primer crimen de odio de este año se cometió en la capital de Puebla contra Ernesto Javier Herrera, de 61 años, quien fue asesinado de asfixia por estrangulamiento. De acuerdo con Agencia Presentes, el cuerpo del arquitecto estaba atado y había sido golpeado.

A nivel nacional, en 2021, la organización Letra S tiene registro de al menos 78 muertes violentas de personas LGBTTTIQA+ por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual o identidad de género.

Además, se menciona que la cifra se mantuvo prácticamente estable en relación a 2020, cuando fue de 79 homicidios, lo que significa que el año pasado en promedio fueron asesinadas al menos 6.5 víctimas LGBTTTIQA+ al mes.

De las 32 entidades del país, en al menos 19 se registraron muertes violentas entre este sector. Veracruz encabeza la lista por cuarto año consecutivo con 10 casos, seguido por Guanajuato con nueve, Edomex con siete y Chihuahua con al menos seis.

Por segundo año consecutivo, las víctimas fueron asesinadas principalmente con arma de fuego; en este rubro, siguen las armas punzocortantes.

La importancia de luchar

Ante la incertidumbre de no saberse a salvo, Emmanuel cuenta que se presentó una denuncia ante la policía cibernética del estado por apología de los crímenes de odio. Gracias a ello, el grupo de Telegram fue eliminado.

“No vamos a minimizar ningún tipo de agresión en nuestra contra. Cuando hay violencia a la comunidad sirve el acompañamiento, el acuerpamiento para luchar con esto. Es por los que ya estamos y por los que están por venir porque esta comunidad es realmente enorme”, dice el activista.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó en una encuesta que muestra que en México 5 millones de personas se autoidentifican LGBTI+, lo que equivale al 5.1 % de la población de 15 años y más en el país.

De las personas que pertenecen a esta población, por su orientación sexual, 2.3 millones son bisexuales, lo que representa 51.7% del total, mientras que 34.8% es transgénero o transexual.

Para Emmanuel, la exigencia de tener una vida libre de violencia debe ser escuchada, pero sobre todo atendida por autoridades tanto locales como federales. “No hay nada qué curar, ya no tenemos temor, sabemos que la resistencia está pero también sabemos que, si no hay libertad política, no hay libertad sexual”, concluye el activista.