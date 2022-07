Desabasto de testosterona abre la puerta a venta de medicamentos falsos y pone en riesgo la salud de personas trans

Desde hace semanas, organizaciones civiles han denunciado el desabasto de testosterona de la marca Primoteston, lo que ha provocado que personas que la usan la consigan a precios mucho más elevados o incluso se inyecten medicamentos falsos.

Primoteston, fabricada por Bayer, es una de las hormonas más usadas para tratamientos porque ha resultado la más amigable para el cuerpo y su costo es el más accesible.

La falta de este medicamentos es aprovechada por estafadores que engañan a las personas y les venden productos falsos. Esto se ha visto reflejado en el aumento de quejas ante la Cofepris. Tan solo entre 2020 y 2021, el incremento de denuncias fue de 140%, explicó Andrés Castañeda, del Colectivo Cero Desabasto.

Este año, Cero Desabasto recibió 10 quejas por falta de testosterona, no solo de personas trans, sino también de quienes por alguna enfermedad requieren del tratamiento.

Castañeda indicó que aunque la cifra puede parecer pequeña, es solo “la punta del iceberg” de lo que se denuncia ante organizaciones sociales, sin que hasta ahora las autoridades o la empresa fabricante brinden alternativas a los usuarios para tener garantizado su tratamiento.

En el caso de la Clínica Condesa y la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, dependencias públicas que atienden a personas transgénero y con VIH en la Ciudad de México, las autoridades informaron que hasta este 12 de julio contaban solo con mil dosis de testosterona que estarán disponibles para los usuarios, pero el personal médico ya evalúa alternativas para los pacientes para cuando el inventario disponible se agote.

En un comunicado, las clínicas informaron que se tomó esta decisión una vez que tuvieron conocimiento de que el desabasto de testosterona “no se va a resolver en el corto plazo”, por lo que pidieron “participación y solidaridad a los usuarios”, e hicieron un llamado a no comprar medicamentos irregulares que pueden provocar daños a la salud.

Desbasto de testosterona, desde febrero

Alexander, hombre trans originario de Hidalgo, comenzó a notar el desabasto de testosterona desde febrero pasado. Por su transición de identidad de género, cada 21 días debe inyectarse esta hormona, por lo que mes con mes hacía una compra de Primoteston, con un precio por caja de 200 pesos, sin embargo, en mayo ya no pudo conseguirla.

“Me parece que el desabasto empezó en febrero, pero no tuve problema para encontrarlo sino hasta mayo, cuando no había Primoteston, de hecho me atrasé una semana con la fecha que me tocaba ponerme la inyección, hasta que di con una farmacia donde la encontré, pero a un costo más elevado. En esa ocasión me costó 525 la ampolleta”, narró en entrevista.

Para el mes de junio, Alexander no pudo encontrar Primoteston en farmacias de Hidalgo, Estado de México y de la Ciudad de México. Solo consiguió una ampolleta de testosterona de la marca Nebido, con un costo de 2 mil 800 pesos.

“Tuve que hablar con mi familia para ver si existía la manera de que me pudieran apoyar económicamente porque no trabajo. Soy estudiante y el único ingreso que tengo es una beca académica por parte de la universidad; y pues no es mucho el dinero que recibo. Afortunadamente mi mamá contribuyó para pagar mi testosterona, y después de dos meses sin poder inyectarme, lo voy a poder hacer”, detalló.

Sin embargo, no todos los usuarios de testosterona han podido costear el tratamiento a precios elevados. Izack Zacarías, fundador de la asociación Impulso Trans, explicó que debido a las economías precarizadas en las que viven las personas transgénero y no binarias -muchas veces motivadas por su identidad de género-, la mayoría no pueden pagar tratamientos de más de 2 mil pesos.

“Es complicado que podamos tener esa cantidad cada cierto tiempo porque en esas presentaciones de más de 2 mil pesos el tratamiento es trimestral”, señaló.

De acuerdo con la asociación Impulso Trans, el desabasto ha afectado principalmente a la personas transmasculinas, hombres trans y personas no binarias, quienes buscan abastecerse de Primoteston Depot “por tener un componente más amigable para nuestros cuerpos, como es el enantato de testosterona, además de tener un precio accesible”.

Es el caso de Izack, quien en la búsqueda de testosterona a bajo costo compró ampolletas de lo que le dijeron era Primoteston, pero resultó ser un medicamento apócrifo, cuyo origen y contenido hasta hoy se desconocen.

El activista contó que compró el falso medicamento a una persona de Michoacán que se ostentaba como médico y vendía productos de fisicoculturismo y también el Primoteston.

“Le pedimos muestras y llegaron selladas, se veían bien y decidí pagar por un segundo paquete. Me apliqué la primera dosis y no sentí diferencia, pero cuando recibí la segunda tanda noté que estaba maltratado el producto, con algunas diferencias en la caja”, comentó Izack.

Al comentar esto con algunos conocidos coincidieron en que el medicamento no era igual al que normalmente utilizan, por lo que decidieron consultar a Bayer. Enviaron una muestra a los laboratorios y lo que les respondieron fue que esas ampolletas no habían sido fabricadas por la farmacéutica, sin embargo, la empresa no les dijo qué compuesto tenía ese medicamento.

Impulso Trans documentó que el lote apócrifo de Primoteston fue vendido al menos en Baja California, Sinaloa, Jalisco y Michoacán, situación que, hasta la publicación de esta nota, aún no era investigada por la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dependencia que informó a este medio que tiene quejas por este caso.

Los riesgos

De acuerdo con Daniela Muñoz, filósofa, activista y médica de la clínica Trans Salud, existen distintos tipos de testosteronas y marcas, pero no todas están aprobadas para el tratamiento hormonal. Primoteston, de Bayer, es una de ellas, además de ser la más económica, razón por la que es la más recetada.

En el caso de otros medicamentos, Muñoz dijo que además de ser poco accesibles por su precio, en ocasiones no se encuentran a la venta en México, por lo que tienen que comprarse en Estados Unidos. Esto abre la puerta para el mercado clandestino de hormonas, las cuales son fabricadas en laboratorios que no cuentan con controles de autoridades sanitarias.

Ante esto, Muñoz recomienda que las personas que eran usuarias de Primoteston opten por adquirir alguna otra presentación de testosterona que se encuentre a la venta en farmacias y evitar productos de dudosa procedencia que podrían causar diversas reacciones, inclusive hasta la muerte.

Sobre los riesgos que pueden tener las personas que dejen de recibir su tratamiento hormonal, explicó que, en el caso de hombres trans, esto podría provocar que vuelvan a tener sangrado menstrual, algo que en algunos casos es traumático.

Sin embargo, advirtió que la testosterona no solo está relacionada por la producción de caracteres sexuales secundarios, por lo que también podrían presentarse alteraciones en la presión u otros síntomas de descompensación.

“No es instantáneo al dejar de recibir tratamiento, y no a todos les pasa, pero algunas personas pueden experimentar mareos o vértigos demasiado intensos, e incluso la disfunción de los riñones a mediano plazo”, agregó.

Ante la situación, Impulso Trans recabó firmas para pedir a la Secretaría de Salud que garantice el acceso al fármaco. También solicitaron a Bayer que venda un lote de testosterona a los más de 2 mil 290 usuarios que suscribieron la petición, misma que fue entregada este lunes a las autoridades.

Para Izack, esto abre la posibilidad de que puedan contar con el medicamento que necesitan. El otro escenario, dijo, es que les confirmen que las ampolletas apócrifas sí contienen testosterona; y las personas que las compraron no pierdan su dinero y puedan aplicarlas sin temor a que su salud se vea afectada.

¿Cómo reconocer un medicamento falso?

Daniel Castañeda alertó que ante la proliferación de negocios dedicados a vender medicamentos falsos, las personas deben observar las siguientes señales de alerta para evitar caer en estas estafas:

-Que el precio del producto sea considerablemente bajo en comparación con el medicamento de venta en farmacias establecidas.

-Que el envase se encuentre en mal estado, roto o maltratado.

-El sello u holograma del medicamento debe estar íntegro.

-Si el tipo de letra o color de la impresión de la caja se ve distinto al de la presentación original.

-Si cambia la presentación del fármaco de cápsulas a pastillas o ampolletas.

-Que se encuentre alterado el número de registro sanitario o caducidad, mismos que aparecen impresos o grabados en la caja y el blister.

En caso de sospechar que el medicamento es falso, recomendó llamar a la Cofepris para reportar el producto y consultar con la farmacéutica que lo produce cualquier duda sobre el lote.

Desde el colectivo, hemos detectado que en los últimos meses aumentaron los reportes de #DesabastoDeMedicamentos y medicamentos falsificados.

¡Ayúdanos a seguir mapeando este problema! #EnBola podremos lograrlo pic.twitter.com/Ky199Scb1O — Cero Desabasto 💊 (@cerodesabasto) July 3, 2022