Despido de trabajadoras expone violencia institucional contra mujeres de refugio de víctimas en Guerrero

Tres trabajadoras del Refugio para Mujeres Víctimas de la Violencia en Chilpancingo fueron despedidas por la directora Susana Castro Meza, a quien acusaron de cometer malos tratos contra las trabajadoras y las mujeres que acuden al lugar a refugiarse por vivir violencia en sus hogares.

Las trabajadoras despedidas, llamadas Perla, Ana Luisa y Ema, denunciaron que las mujeres refugiadas sufren gritos e insultos de parte de la directora, además que a sus hijos los obliga a realizar la limpieza de las áreas comunes, como mover sus literas, y derivado de eso un menor presentó dolores y requirió atención médica.

“Se supone que aquí protegemos a las mujeres que sufren violencia extrema, pero la realidad es que aquí vienen a sufrir violencia institucional de parte de la directora”, dijo una de ellas en conferencia de prensa.

Las tres extrabajadoras informaron que el viernes 15 de julio pasado las despidieron sin mayores explicaciones. “Yo estaba dando acompañamiento en un hospital a una usuaria y de la nada el chofer me dice que tengo que regresar al refugio para que me notificaran de mi despido. No les importó dejar sola a la usuaria”, dijo una de ellas

Este refugio funciona con recurso federal de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim), pero desde hace un año no reciben presupuesto y han pagado los salarios de los trabajadores con recursos de la administración estatal.

Las mujeres despedidas son dos enfermeras y una psicóloga que piden la intervención de la Conavim y de la Secretaría de la Mujer en Guerrero para que evalúen su situación laboral y, sobre todo, la de los malos tratos a las víctimas en el lugar.

Las tres denunciaron que a la directora poco le importa la historia de violencia que han vivido las mujeres refugiadas.

Por la supuesta falta de recursos, las trabajadoras realizaron sus funciones sin pago durante tres meses, como es el caso de las tres mujeres despedidas. “Todo por ayudar a las usuarias que sabemos necesitan nuestro apoyo”, comentó una de ellas.

Con el argumento de la falta de recursos, en el Refugio no hay traslados para las usuarias cuando alguna requiere atención médica, de acuerdo con las trabajadoras despedidas, ellas asumían los gastos.

Denunciaron que en febrero que asumió la nueva directora comenzaron los malos tratos a las trabajadoras y a las usuarias. “Al principio Castro Meza se comportó de manera amable con las trabajadoras y las víctimas, pero tiempo después de asumir el cargo cambio su actitud y ahora ejerce violencia contra las víctimas”, contó una de ellas.

Actualmente en el Refugio hay ocho familias en resguardo, 26 personas en total, entre mujeres, madres y sus hijos menores de edad que huyeron de su hogar por sufrir algún tipo de violencia.

Después de su despedido, dijeron, las tres mujeres intentaron comunicarse con la secretaria de la Mujer, Violeta Pino, quien se limitó a decirles que estaba enterada del caso sin ofrecerles una solución.

También comentaron que acudieron con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para exponerle su situación y la de las mujeres refugiadas; aseguraron que le plantearon que si no se liberan presupuesto para el refugio éste puede desaparecer. Ella saben que desde abril de este año la Conavim no ha liberado recursos para este refugio.

La Red Nacional de Refugios (RNR) denunció que de los 75 refugios que hay en el país sólo siete recibieron recursos para su sostenimiento.





