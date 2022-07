Eduardo Serio, el dueño de Black Jaguar-White Tiger que terminó acusado de maltrato animal

Eduardo Serio se describe así mismo como un amante de los animales, especialmente de los grandes felinos; sin embargo, sus palabras están en entredicho tras la denuncia por maltrato animal en contra del santuario Black Jaguar-White Tiger, el cual fundó en 2015.

El fundador del santuario, ubicado en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México, ha declarado que él no se considera ambientalista, sino una persona que genera cambio y entra en acción.

“Los animalistas tienen una política de no intervención, pero toman fotos del león o el tigre en su medio natural y las venden, y aunque lo ven muriéndose de hambre, no son capaces de aventarle un pedazo de carne, se me hacen muy hipócritas”, dijo a Rolling Stone.

“Papá Bear”, como se hace llamar en Instagram, también ha causado polémica por declaraciones respecto a grupos feministas, pues según él, todas las críticas en su contra provienen de estos grupos a los que llama radicales y gente “envidiosa”.

“Yo sí creo en la masculinidad, no que la masculinidad sea mejor que la feminidad, pero yo no creo en el feminismo, esas marchas feministas donde destruyen todo, yo no creo en eso. Yo creo en la belleza femenina“, expuso.

La idea de la fundación comenzó en 2013, cuando Serio decidió adoptar a un jaguar negro que iban a adquirir en una tienda de mascotas en Monterrey, según el empresario, los dueños del lugar querían al felino para tomarse fotos con los clientes.

Posteriormente adoptó a un león y a otro tigre, pero fue hasta 2015 que, según cuenta el propio Serio, obtuvo los permisos para operar.

Actualmente, la fundación tiene santuarios en Tabasco, Florida y Quintana Roo.

Eduardo Serio y su vínculo con la política

Eduardo Serio es empresario. De hecho, antes de dedicarse a su fundación administraba los negocios familiares.

Estudió en el Colegio Olynca, tiene 43 años y sus nexos con la clase política mexicana se los debe a su padre, Eduardo Moisés Salomón, quien estuvo relacionado a una red de lavado de dinero y venta de facturas del caso Edicom.

Aunque no habla mucho de su familia, en algunas entrevistas ha contado que gracias a sus contactos pudo acercarse a Alejandro del Mazo, hermano de Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México.

“A mí me dijeron, te voy a presentar a un diputado que pasó la ley de circos en animales… De pronto me encuentro en el edificio de la Profepa y le dije: no sé a qué vengo hacer, pero si les sirve tengo un santuario”.

Alejandro del Mazo Maza fue diputado federal, de 2009 a 2012; luego de terminar su periodo legislativo, fue nombrado subprocurador de Recursos Naturales.

El entonces subprocurador @ALEXDELMAZO. Como relata el mismo Serio en esta entrevista, que dio a una ONG, en 2016, y me compartió su realizadora bajo condición de anonimato pic.twitter.com/2dHfu4sxu0 — Gabriela Gutiérrez M. (@gabytronica) July 6, 2022

Desde ese encuentro con Del Mazo, Eduardo Serio tuvo más acercamiento con las autoridades ambientales y logró los permisos para que su fundación obtuviera más recursos a través de donaciones.

Eduardo Serio usaba sus redes sociales para agradecer a Rafael Pacchiano, quien fue titular de la Secretaría de Medio Ambiente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“No recibimos apoyo económico, pero tenemos muy buena relación con Semarnat, con Profepa, el licenciado Pacchiano, el procurador Haro; todos sus equipos nos tratan increíble y trabajamos muy pegado con ellos”, dijo en 2016, en una entrevista con Esteban Moctezuma Barragán, quien en ese entonces se desempeña como directivo en TV Azteca.

La relación con la Profepa era tan cordial, que en abril de 2018, la dependencia entregó a la fundación 11 grandes felinos que provenían de un zoológico de Tulancingo, Hidalgo.

“La unidad de manejo de la fundación BJWT cuenta con las instalaciones idóneas, personal especializado y recursos para el cuidado y manutención de felinos nativos y exóticos”, se lee en el comunicado.

En ese entonces, el titular de Profepa era Guillermo Haro Bélchez, mientras que en Semarnat estaba Rafael Pacchiano.

Otro de los aliados que tuvo para abrir la fundación fue Rafael Tinajero, quien fue director del Zoológico de Chapultepec y actualmente está en la dirección de Conservación y Bienestar animal de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México.

Las celebridades

La periodista Gabriela Gutiérrez reveló que gracias a sus contactos, Eduardo Serio logró que celebridades nacionales e internacionales dieran grandes cantidades de dinero a la fundación. Incluso, menciona que Ana Emilia Salinas, una de las hijas del expresidente Carlos Salinas de Gortari, era muy asidua al lugar.

Paulina Peña, hija del expresidente Enrique Peña Nieto, también hacía promoción de la fundación en sus redes sociales, incluso un par de veces salió en fotografías con cachorros de leones y tigres.

Serio es hijo de Eduardo Moises (uno de orquestadores de Monexgate). Aunque la relación con su padre no es la mejor, sí lo es con políticos como Salinas de Gortari, a quien confiesa su admiración y cuya hija, Ana, era asidua. También fueron Paulina y Nicole Peña Nieto pic.twitter.com/gVnG5yfRZO — Gabriela Gutiérrez M. (@gabytronica) July 6, 2022

Black Jaguar-White Tiger: Las denuncias contra Eduardo Serio

Aunque Serio se ha defendido de las acusaciones de maltrato animal, activistas y ambientalistas lo califican como un charlatán que únicamente se ha hecho rico a costa de los animales.

La Asociación de Zoológicos y Acuarios de México, quien se encargará del traslado de los animales, denunciaron a Eduardo Serio ante la Fiscalía General de la República en junio de 2022.

¡Mucha gente ya sabía lo que pasaba en Black Jaguar-White Tiger y no actuaron!

No podemos seguir usando a los animales con fines de lucro, dice Ernesto Zazueta de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (@azcarmx), quienes RESCATARÁN a los felinos maltratados pic.twitter.com/k55NfRA1YB — La Saga (@LaSagaOficial) July 6, 2022

Ernesto Zazueta, director de la Asociación de Zoológicos y Acuarios de México, dijo que Serio actuó de manera clandestina con ayuda de las autoridades de la administración de Enrique Peña Nieto.

“Llegaban las autoridades, las administraciones pasadas, de la puerta para atrás, siempre fue un tema así, este amigo estaba bien conectado, esa es la realidad”, dijo.

¿Qué ha pasado con los animales?

La Procuraduría Federal del Medio Ambiente informó que los animales que estaban en el predio del Ajusco tienen desnutrición y descuido en general.

“En términos generales, las condiciones de los ejemplares se consideran de regular a mal estado físico, con avanzado grado de desnutrición, deshidratación y descuido general en sus condiciones de trato digno y respetuoso”, manifestó a través de un comunicado.

Hasta el momento, las autoridades ambientales no han aclarado si el santuario mantiene vigentes los permisos.