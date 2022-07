Educación especial y rehabilitación, entre las carreras peor pagadas en México

La educación especial y la rehabilitación física, dos disciplinas fundamentales para el cuidado y la atención profesional de las personas con discapacidad (pcd), están en el top 10 de las carreras con peores salarios en México, de acuerdo con la plataforma Compara Carreras 2022, elaborada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Quienes quieran formarse para la docencia en Educación Inicial o en Educación Especial deberán enfrentarse con un mercado laboral que les ofrece, en promedio, un salario mensual de 9 mil 468 pesos, lo que la ubica como la segunda carrera peor pagada del ranking, apenas por encima de Orientación Educativa, cuyos profesionistas perciben 8 mil 673 pesos mensuales en promedio.

Según los datos del IMCO, los docentes en Educación Especial mejor pagados aspiran a un máximo de 11 mil 362 pesos, mientras que los de salarios más bajos logran solamente 6 mil 191 pesos mensuales.

Si ya desde la política gubernamental la Educación Especial atraviesa un panorama complicado por los recortes presupuestales de hasta 95 por ciento, por la reducción de plazas y por el cambio hacia un paradigma que no atiende las necesidades de una educación verdaderamente inclusiva, la remuneración que alcanza en México representa una dificultad más que impacta en la calidad de la enseñanza que reciben las personas con discapacidad, coincidieron docentes.

Emir Martínez, profesor de Educación Especial en Puebla, dijo que los sueldos que se ofertan en su rama son un reflejo de la relevancia que se le da a una disciplina enfocada en atender a las pcd.

“El pago mínimo en cuestión educativa tiene que ver con el poco peso e importancia que se le da a la educación en México. El sueldo bajo impacta en la poca búsqueda de preparación constante (…) y la calidad del trabajo se ve disminuida”, afirmó el docente.

Martínez criticó además que ni siquiera existan documentos que a nivel nacional regulen el funcionamiento de los servicios de Educación Especial.

Jessica Márquez, también docente de Educación Especial en una escuela pública, resaltó cómo con ingresos tan bajos, los profesionistas pueden cubrir otro tipo de necesidades que se requieren en su área.

“México generalmente tiene mal pago al magisterio a pesar de la dedicación, tiempo extra y ‘friega’ que implica brindar el servicio. Un mal salario dificulta una mayor preparación, no se menciona la parte emocional; el desgaste emocional que implica trabajar con chicos con discapacidad, principalmente los de discapacidad severa o múltiple o con pronósticos de vida difíciles”, apuntó.

De acuerdo con las cifras de IMCO, actualmente hay 10 mil 373 personas que estudian Formación Docente para Educación Inicial o Educación Especial en alguna de las 124 universidades en las que se imparte esta carrera.

Menos de dos de cada diez profesionistas (18 por ciento) de esta disciplina estudian un posgrado, donde el incremento salarial llega al 24 por ciento, es decir, 11 mil 196 pesos mensuales.

Para Itzel Hermida, especialista en Educación Especial, los bajos salarios que hay en Educación Especial, junto a la dilución de la formación desde la educación pública, ha causado que se deje de considerar una disciplina necesaria.

“Se pretende que un solo maestro dé respuesta a todas las necesidades de las personas con discapacidad sin importar su discapacidad. Empezar a formar un maestro que sea todólogo, incluso he llegado a escuchar que ya no somos necesarios, que ya no se requieren especialistas que atiendan a las personas con discapacidad”, apuntó Hermida, colaboradora de Yo También.

Hermida dijo que aunque ha aumentado la oferta privada de maestrías y especializaciones en Educación Especial, es necesario revisar qué calidad tienen estas escuelas, pues se corre el riesgo de que se conviertan en mero negocio sin que se fortalezca la formación de profesionistas.

Según el reporte de IMCO, las instituciones de mayor matriculación en Educación Inicial y Especial son el Instituto Tecnológico de Sonora, la Escuela Normal de Especialización (CDMX), la Escuela Normal de Especialización Maestro Humberto Ramos Lozano (Nuevo León), la Escuela Normal de Educación Especial (Oaxaca) y la Universidad Autónoma de Chihuahua.

El costo promedio de la carrera en una institución pública es de 25 mil 961 pesos, el tiempo para recuperar la inversión es de 14.5 meses, con un retorno del 7.6 por ciento.

Qué pasa con la rehabilitación física

De las 55 carreras analizadas en el ranking de IMCO, en el quinto de peor remuneración está la Licenciatura en Rehabilitación Física, donde también se incluye la Fisioterapia.

El salario promedio de los profesionistas en Rehabilitación Física es de 10 mil 175 pesos, indica la plataforma; el sueldo más bajo que se alcanza es de seis mil pesos y el máximo es de 12 mil 675 pesos mensuales.

De acuerdo con Luis Reyes, fisioterapeuta que labora en una institución pública de salud y también con práctica privada, hay una tendencia a relegar los servicios de rehabilitación física.

“Hay una decadencia en Fisioterapia porque todo el régimen de salud se lleva a cabo por medio médico, entonces los demás personales pasan a segundo término tanto en opinión, en pagos, en todo”, aseguró Reyes.

En contraste con la Rehabilitación Física está la Medicina, la licenciatura mejor pagada en México, donde los profesionistas ganan en promedio 17 mil 846 pesos.

Los servicios de rehabilitación, junto a los de salud mental, agregó, deberían ser parte de las unidades médicas de primer nivel en todo el país como una manera de cubrir las necesidades básicas de la población.

El costo promedio de la carrera en una universidad pública es de 46 mil 427 pesos, con un tiempo de 18.6 meses (un año y medio) para recuperar la inversión; sin embargo, si se opta por una institución privada para estudiar Rehabilitación Física, el gasto se eleva a 822 mil 540 pesos, lo que incrementa a 328.8 meses (27 años), el tiempo para recuperar la inversión.

Un salario tan bajo podría disminuir todavía más la tasa de especialistas en terapia física en México; según la Confederación Mundial de Fisioterapia, en 2021 había en el país solamente 1.06 fisioterapeutas en activo por cada 10 mil habitantes, mientras que en Sudamérica la tasa era de 7.27.

El Programa institucional del Instituto Nacional de Rehabilitación 2020-2024 señaló que los datos de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud estimaban que de las entre 2.8 y 4.2 millones de personas con discapacidad que hay en América Latina, solamente un 3 por ciento tiene acceso a servicios de rehabilitación.

Las instituciones con mayor número de alumnos en Rehabilitación Física son la Universidad Abierta y a Distancia de México, la Universidad de Guadalajara, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Tecnológica de México y la Universidad de Guanajuato y actualmente hay 193 mil 584 estudiantes la cursan en todo el país.

El ranking de carreras mal pagadas lo completan orientación educativa, con promedio mensual de 8 mil 673; trabajo social con 9 mil 469; lenguas extranjeras con 10 mil 138; didáctica y pedagogía con 10 mil 290; formación docente para primaria 10 mil 407; formación docente para programas generales 10 mil 512; criminología 10 mil 684 y Producción agrícola y ganadera 10 mil 748.

