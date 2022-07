Autoridades dan más credibilidad a los agresores de Luz Raquel: denuncia su familia

Ante los señalamientos de la Fiscalía de Jalisco, que sugieren que Luz Raquel —madre asesinada tras sufrir discriminación y amenazas— pudo haber cometido una autoagresión, su familia cuestionó a las autoridades asegurando que tergiversan el caso.

“Estamos nosotros exigiendo justicia porque no sabemos hasta qué punto va a llegar la justicia, para nosotros no existe, no nos la van a regresar, pero queremos que se investigue el hecho, qué pasó el día 16 de julio, ese sábado, ¿qué fue, qué pasó, quiénes estaban?, que investiguen. Ellos (la Fiscalía) se están enfocando en cosas que no tiene por qué enfocarse, que es su vida pasada, cosas que ni al caso, dándole más credibilidad a los presuntos (responsables)”, dijo Luz Aurora, hermana de Luz Raquel en entrevista con Milenio Televisión.

▶ Hoy el fiscal de Jalisco dio a conocer nuevos videos del caso de Luz Padilla “Se está tergiversando, se están enfocando en otras cosas”: Dijo Luz Aurora, la hermana de Luz Raquel 📺 La información con @paobarquet pic.twitter.com/YwgN59BskH — Milenio Televisión (@mileniotv) July 26, 2022

Este martes, la Fiscalía de Jalisco sostuvo, sin brindar pruebas “concluyentes”, que la mujer de 35 años pudo haber cometido una autoagresión, tras recabar testimonios que señalan que Luz Raquel compró alcohol y un encendedor como el hallado en el parque vecinal en el que fue quemada el sábado 16 de julio. Tres días después, el martes 19, murió a causa de las heridas.

El fiscal Luis Joaquín Méndez, reconoció que estos dichos no representan evidencias “concluyentes” y, cuando fue cuestionado directamente sobre si la Fiscalía considera que se trató de una autoagresión, respondió que no y que las autoridades no buscan revictimizar.

“La intención jamás es ni victimizar ni revictimizar ni criminalizar a nadie, ni a Luz Raquel y obviamente a la persona que esté detenida, tiene derechos”, dijo.

Tras el asesinato de Luz Raquel, la Oficina en México del Alto comisionado de la ONU llamó a las autoridades a realizar una investigación con perspectiva de género que considere las labores de su activismo.

La mujer de 35 años había sido blanco de amenazas y agresiones por parte de vecinos molestos con el ruido que hacía su hijo Bruno, quien vive con autismo.

“Pedimos la verdad, pedimos justicia. Aunque también sabemos que realmente no habrá justicia porque nada nos la va a regresar. Mi sobrino ya no tendrá a su mamá: ella dio la vida para que lo voltearan a ver”, dijo la familiar a MVS Noticias.