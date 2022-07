“Queremos hechos, no promesas”: madre buscadora de Sonora protesta y exige respuestas; pacta mesa con Segob en 2 semanas

Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, aseguró este miércoles que autoridades federales como la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) han hecho promesas y no han cumplido con dar respuestas.

Debido a ello, el colectivo realizó un bloqueo este día en las calles aledañas de la Secretaría de Gobernación (Segob), para exigir que sean atendidas todas sus demandas y se avance en la búsqueda de personas desaparecidas.

Luego de bloquear los accesos a la dependencia, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, las madres del colectivo fueron recibidas por personal de la institución y acordaron que en dos semanas se realice una audiencia sobre el tema con el secretario Adán Augusto López, una vez que el funcionario se recupere de COVID-19.

Flores señaló que la comisión no ha cumplido el acuerdo de trabajar en conjunto. Incluso, afirmó que las autoridades ya no responden llamadas. “Queremos hechos, no promesas”, dijo a Animal Político.

También aseguró que en la oficina de Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, ya no atienden sus demandas.

La activista dijo que en el colectivo van a esperar las dos semanas que acordaron con el personal de la Segob y, si no tienen respuesta, volverán a realizar acciones de protesta.

Gobernación responde al caso

Después de la protesta, la Segob emitió un comunicado en el que señaló que la CNB ha atendido a Flores personalmente desde enero pasado, así como que mantiene su compromiso con los casos de desaparición.

“La CNB y autoridades federales y estatales dieron acompañamiento en las acciones de búsqueda realizadas en los estados de Jalisco, Sinaloa y Sonora realizadas en abril y mayo del presente año, así como en la revisión de expedientes ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, y las fiscalías generales de Justicia de Sonora y Sinaloa, respectivamente, donde radican los expedientes correspondientes”, indicó.

“La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración reitera su compromiso y coordinación en la búsqueda encabezada por la señora Cecilia, a quien en meses pasados la recibió, junto con otras integrantes del colectivo, el subsecretario Alejandro Encinas”, añadió.





