“No perseguimos a nadie” dice AMLO de investigación contra Peña Nieto

Tras la investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que su gobierno no persigue a nadie.

Durante la conferencia de prensa matutina, López Obrador reiteró que el planteamiento de su administración es mirar hacia adelante y dar el ejemplo de gobernar con honestidad.

“Que el juicio a los expresidentes se hiciera si el pueblo lo demandaba en una consulta, incluso dije que yo iba a votar en contra de esa consulta porque yo estoy pensando más hacia adelante, no es mi fuerte la venganza y siento que lo mejor es prevenir. En la consulta millones de mexicanos dijeron que se inicien los procesos de investigación pero no participaron suficientes ciudadanos así que no fue vinculatoria”, dijo el mandatario.