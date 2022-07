Prácticas de pasantes de medicina no se pueden cancelar: Alcocer tras asesinato de estudiante en Durango

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que las prácticas con presencia social que hacen los pasantes de medicina no pueden cancelar, pero que es necesario revisar y garantizar las condiciones de seguridad.

En conferencia de prensa, dijo que no se puede dejar a un lado los sitios que no tengan condición del todo seguras.

“Los pasantes, internos, los jóvenes que tienen que terminar su aprendizaje con prácticas y presencia social en las diferentes instancias, no solo centros de salud, también hospitales, esto es, por lo tanto, una necesidad académica que, en principio, no se puede cancelar.

“Lo estamos viendo, no es oportuno, no es aconsejable que se suspenda ese proceso de formación tan importante que tienen los médicos; sin embargo, se revisa las condiciones de seguridad, no podemos dejar a un lado los sitios más lejanos, que no tengan condiciones del todo seguras”, dijo.

Este lunes, el secretario Alcocer señaló que se evaluarían eliminar las pasantías en zonas inseguras.

La declaraciones se dan luego de que este fin de semana se informó que Eric Andrade Ramírez, pasante de medicina, fue asesinado a balazos en el Hospital Integral de El Salto, en Pueblo Nuevo, Durango, donde hacía su servicio social.

El joven de 24 años asistía a un paciente cuando una persona le disparó.

Tras el hecho, la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, el Colectivo de Médicos en Formación, la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes del Servicio Social, la Asamblea Mexicana de Médicos Internos de Pregrado y Asamblea Nacional de Médicos Residentes exigieron resguardar a los médicos pasantes del servicio social que se encuentren en comunidades donde no sea posible garantizar la seguridad.

En 45 de los 50 municipios que concentran casi el 40% de los asesinatos que a diario se cometen en México hay escasez de médicos especialistas, principalmente de internistas, cirujanos de urgencias, anestesiólogos, ginecólogos y pediatras.