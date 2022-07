Representante de Frente Contra Violencia Vicaria será arrestada por no llevar a su hijo con su expareja; acusa “medida de presión”

La representante en Puebla del Frente Nacional Contra Violencia Vicaria (FNCVV), Luz Arredondo, acudirá este viernes a la Casa de Justicia del estado, para pagar 10 horas de arresto que le fueron ordenadas por incumplir con la presentación de su hijo a una visita con su padre.

Desde abril de 2020, Luca, su hijo, ha sido sustraído en dos ocasiones por su padre, Valentín, sin que este haya sido sancionado por ello. En cambio, Luz recibió la notificación de que será arrestada porque el niño no acudió a una convivencia, aun cuando su madre argumentó que la razón fue que se encontraba en la escuela.

Para Luz, la orden de arresto no solo es muestra del daño que Valentín continúa ejerciendo en su contra, sino, además, una manera en la que las autoridades de Puebla buscan enviar un mensaje a las mujeres que luchan contra la violencia vicaria, debido a que el proyecto para legislar sobre el tema está actualmente en discusión en el Congreso local.

La historia de Luz

Luz del Carmen Arredondo Díaz es abogada, con una maestría en Derecho Administrativo y Fiscal. Al otro lado del teléfono, su voz se entrecorta cuando reconoce que vivió violencia por varios años, y que no la denunció ni habló sobre ella porque le daba vergüenza que la juzgaran.

“Desde hace años soy defensora de los derechos humanos de mujeres y niñas indígenas. Por eso siempre oculté la violencia que vivía, me daba vergüenza reconocer que yo, abogada y maestra en Derecho, vivía violencia. Incluso me quedé callada después de mi divorcio, pensaba que así podría negociar con Valentín, pero me equivoqué”, señala en entrevista.

El momento en el que decidió romper el silencio fue cuando, en abril de 2020, Valentín sustrajo a Luca, con quien Luz perdió contacto por 18 meses. Al acudir a denunciar los hechos, la mujer se enteró de que, desde un año antes de llevarse al niño, su expareja estaba tramitando un juicio de retención del menor de edad.

“Hasta entonces entendí por qué se sintió con la valentía de llevarse al niño, pero a pesar de todo tuvo que entregármelo tras una ardua batalla legal. Yo logré derribar todo el procedimiento porque se comprobó que nunca fui notificada del proceso”, explica Luz.

Aunque el juzgado le dio a Luz la guarda y custodia de Luca, tuvo que iniciar un movimiento de protestas en redes sociales y en las calles de Puebla hasta que, finalmente, en octubre de 2021 pudo reunirse con su hijo. A partir de entonces, Valentín solo podía verlo cada 15 días en un Centro de Convivencia de las autoridades judiciales de Puebla.

Hace dos meses, su expareja solicitó que se ampliara la convivencia del fin de semana a los días jueves, a las 9:00 de la mañana, a lo que Luz se opuso argumentando que ello afectaría la educación de Luca, quien a esa hora está en la escuela. Pese a ello, un juez aceptó la solicitud de Valentín.

Inconforme con la resolución, Luz interpuso un amparo y, por ello, no presentó a Luca a la convivencia programada para un jueves. Por esto, el juzgado familiar la sancionó con 10 horas de arresto, acción que le fue recientemente notificada.

Después del día en que Luz no llevó a Luca con su padre, Valentín incumplió con una asistencia a convivir con su hijo, lo que, según el juzgado, le generó “un sentimiento de tristeza y desolación”, y en otra ocasión intentó sustraer nuevamente a Luca, incomunicándolo con su madre, aunque luego lo devolvió y alegó que había sido por una emergencia médica. Por ninguna de estas acciones el hombre fue sancionado.

Lee: Violencia vicaria: cuando un conflicto parental se convierte en un daño continuo para exesposas e hijos

Pese a que considera que su arresto es una injusticia, Luz acudirá este viernes a cumplir con su castigo. Cuenta que irá después de dejar a su hijo en la escuela, pues no quiere que se entere, porque ya ha sufrido demasiado con los procesos legales entre ella y su padre, como para además verla tras las rejas.

“Me represento a mí misma y a muchas mamás”

A nivel nacional, de acuerdo con datos de Jennifer Seifert, fundadora del FNCVV, mil 200 mujeres forman parte de la organización. Escuchan y brindan apoyo y orientación a otras madres de familia que las buscan porque sus exparejas sustraen a sus hijos o incumplen con sus obligaciones de manutención. Todos los días, el frente recibe entre tres y cinco llamadas para pedir ayuda.

Además, realiza reuniones para informar y sensibilizar a asociaciones civiles, abogados y políticos sobre la violencia vicaria y la necesidad de legislar en la materia. Hasta ahora, sus integrantes han conseguido que Zacatecas, Yucatán y el Estado de México castiguen este delito.

En Puebla, el FNCVV tiene 16 integrantes; Luz es su vocera.

“Como representante del frente en Puebla, veo esto no solo como una muestra más de la violencia vicaria, sino como una medida de presión, porque no solo estoy luchando por mi caso, sino que estoy con muchas mamás. Me represento a mí misma y a muchas mamás que están en la lucha por sus hijos”, expresa Luz.

La activista dice que el Congreso de Puebla está discutiendo una iniciativa para legislar la violencia vicaria, por lo que considera que su arresto es un mensaje para las mujeres que se encuentran en una situación como la suya, de que están lejos de alcanzar la justicia.

“Pero no nos van a detener. Voy a ir voluntariamente a cumplir con el arresto; además, después de dos años de peleas legales, no tengo más recursos para buscar otro amparo”, agrega.

Además de Puebla, otros 18 estados tienen pendiente la discusión de iniciativas para reconocer y sancionar la violencia vicaria. Estos son Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala.