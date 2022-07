Ricardo Monreal niega haber firmado desplegado de Morena en contra del INE; asegura que hay que respetar al instituto

El senador Ricardo Monreal aclaró que él no firmó el desplegado de Morena contra el INE, pues él considera que se debe respetar a la autoridad electoral.

El líder de los senadores de Morena aseguró que Mario Delgado, líder del partido, le llamó para pedirle la firma; sin embargo él no aceptó de inmediato.

“A mí me comentó, me consultó Mario Delgado, me habló si firmaba el desplegado y no le respondí, le dije que lo analizaría, que me enviara el desplegado, pero apareció mi nombre sin haberlo firmado; yo creo que hay que respetar al INE y hay que respetar la ley, todos debemos respetarlo”, dijo Monreal.

Ricardo Monreal aseguró que cuando vio su nombre fue una sorpresa, pero que decidió dejarlo así para evitar confrontaciones internas.

“Yo estoy de acuerdo en respetar la ley, nada más, pero no ir contra el INE, sino respetar la ley, tenemos el INE y al Tribunal para defendernos y hay que defendernos por la vía jurisdiccional y no solo la vía política”.

#EnVivo Converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa del Senado de la República. https://t.co/2vwKMU0ksa — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 26, 2022

Esto, luego de que gobernadores, funcionarios, legisladores y dirigentes de Morena calificaron como “excesiva y violatoria de las libertades y garantías individuales” la prohibición del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que el partido realice, organice o convoque a eventos proselitistas.

A través de un pronunciamiento, advirtieron que la medida “restringe de manera arbitraria” sus derechos políticos y civiles de reunión, asociación, manifestación, difusión de las ideas y afiliación política.

Rechazaron haber incurrido en actos anticipados de campaña, toda vez que, dijeron, no hay proceso electoral alguno en marcha; aseguraron que las autoridades electorales actúan abiertamente en contra de Morena.

Posicionamiento por la Defensa de las Libertades y la Democracia🛑👇 pic.twitter.com/DY1ahhk8Sl — Mario Delgado (@mario_delgado) July 22, 2022