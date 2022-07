Juez mantiene suspensión definitiva que frena obras en el Tramo 5 del Tren Maya

Un juez federal determinó mantener la suspensión definitiva que frena la obra en el Tramo 5 del Tren Maya, el cual contempla ir de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo.

Sin embargo, Adrián Fernando Novelo Pérez, juez primero de distrito en el estado, advierte que habrá modificaciones a la suspensión concedida.

“Se mantiene la concesión de la suspensión definitiva de los actos reclamados precisados atribuidos a Fonatur y Fonatur Tren Maya, pero en los términos, con las precisiones y para los efectos señalados en la parte considerativa de esta resolución”, indica el documento.

Los efectos de la suspensión definitiva contemplan que no se permita “la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material”.

Lee: Obras del Tren Maya pasan por encima de una carretera milenaria; el INAH dice que ya estaba “impactada”

La suspensión surtirá efectos hasta que se emita una sentencia ejecutoria en el amparo, y siempre y cuando las autoridades responsables “no hubiesen cumplido con las condicionantes establecidas como requisitos que deben cumplirse de manera previa al inicio de las obras y actividades del tramo 5 sur del proyecto Tren Maya, precisadas en la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Sur”.

Pese a amparos vigentes, el gobierno reinició la semana antepasada obras en Tramo 5 del Tren Maya, que tendrán un costo de 31 mil 500 millones de pesos para cubrir 67 kilómetros.

El 18 de julio, el gobierno federal determinó que el Tren Maya es una obra “de seguridad nacional”, por lo que reanudó actividades en el Tramo 5, a pesar de los amparos presentados contra las labores y de las suspensiones otorgadas a la fecha.

“Los interesados son la Secretaría de Seguridad Pública y de Gobernación, ellos determinaron que la obra se inicie nuevamente. Con eso no se violenta ningún amparo ya que el Fondo no intervino”, declaró ante medios Javier May, director general del Fonatur.

Amparos por Tren Maya

A finales de mayo, el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán concedió una suspensión definitiva para las obras, luego de que una organización civil denunciara que las constructoras del Tramo 5 pasarían por encima de cenotes, ríos subterráneos y sistemas de cuevas.

En la demanda, interpuesta por un grupo de buzos y espeleólogos de cuevas y cenotes, con el acompañamiento legal de la organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), se señala que la autorización del Fonatur y del Fonatur Tren Maya “no cumple con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”, mismo que debió obtenerse antes del inicio de las obras.

Lee: A pesar de daños ‘severos’ a flora y fauna, y riesgo de hundimiento del suelo, el Tramo 5 del Tren Maya es ‘viable’, según la MIA

El 18 de mayo, el Fonatur entregó a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tramo 5 del Tren Maya. En ella, se concluyó que, a pesar de riesgos “severos” para flora y fauna protegida y un daño “crítico” a casi 500 hectáreas de selva, la obra es “ambientalmente viable”.

Sin embargo, pese a la entrega de este documento, el juez consideró que se hizo a destiempo, puesto que debió hacerse antes del arranque de las obras, y por ello concedió la suspensión.

EU financia a “pseudoambientalistas”, acusa AMLO

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que EU financia a “pseudoambientalistas” que promueven amparos contra el Tren Maya y que por eso se declaró como obra de seguridad nacional.

Señaló que desde hace tres meses los jueces no resuelven y pararon la obra, a pesar de que la gente que vive por donde pasará el Tren Maya están dando su anuencia para la obra.

“Llegan de la Ciudad de México y de otras partes del país pseudoambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos y nos promueven estos amparos. Entonces, se recurre a un procedimiento que reconoce la ley que es declarar la obra de seguridad nacional por muchas razones, porque está interviniendo un gobierno extranjero, se está perdiendo dinero de la hacienda pública”, dijo.

López Obrador aseguró que no hay desacato judicial y no habrá sanciones a funcionarios.

Sobre el reinicio de las obras en el Tramo 5 del #TrenMaya, pese a los amparos que hay, @lopezobrador_ asegura que no hay desacato judicial, que no habrá sanciones a funcionarios y, sin dar montos, dice que es "obvio" que la suspensión está costando mucho dinero. pic.twitter.com/A0I4UE6dLW — Animal Político (@Pajaropolitico) July 25, 2022