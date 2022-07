Tuit sobre investigación contra Alejandro Moreno fue error, pero sí hay denuncia en fiscalía de Campeche: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que fue un error del gobierno federal el enviar un tuit donde se informaba que había una investigación en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno; sin embargo, confirmó que si hay una denuncia en contra del priista.

En su conferencia matutina, señaló que hay una denuncia en contra del líder del PRI en la Fiscalía de Campeche y será ésta la que deba resolver el caso.

“Es un asunto de Campeche, de la Fiscalía de Campeche, es una denuncia, eso es todo. Nosotros no promovemos estos juicios, esto no significa que actuemos como tapadera, también que se aclare, pero no estamos nosotros promoviendo ninguna denuncia, hay que esperar a que la Fiscalía de Campeche resuelva”, comentó.

Indicó que fue el área de comunicación social de Presidencia fue la que cometió el error de mandar el mensaje en redes sociales porque “nosotros no teníamos por qué difundir eso”.

“La Fiscalía tenía información, alguien filtró, llegó aquí y se dio a conocer… Aquí de Comunicación, no fue Jesús, pero fue una compañera que trabaja aquí y una vez que se dieron cuenta de que era un error, porque yo pedí informes, bajaron la publicación, bueno, fue decisión del mismo Jesús. Lo que hay es una investigación en Campeche”, detalló.

Dice @lopezobrador_ que la información que tiene es que la @fgecam solicitó al INM una alerta migratoria en contra de @alitomorenoc y por eso fue detenido en el aeropuerto tras su llegada de Europa. "Pidió leer el documento y estuvo de acuerdo", señala el presidente. pic.twitter.com/SKZMhT2n9U — Animal Político (@Pajaropolitico) July 11, 2022

Animal Político dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por un presunto desvío millonario de fondos federales detectado en su gestión como gobernador de Campeche, así como por un posible tráfico de influencias para retrasar la presentación de denuncias penales o administrativas en su contra por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La FGR inició una nueva carpeta de investigación contra el líder priista por diversos hechos que podrían constituir delitos. Una línea de investigación está relacionada con los presuntos desvíos de Campeche y el supuesto tráfico de influencias. Otras líneas paralelas son por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y fraude fiscal, según confirmaron a Animal Político autoridades federales.

El expediente fue abierto este año, en parte, con una investigación de 2022 de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), en la que se detectaron operaciones irregulares que involucrarían al exgobernador, sus familiares y varios empresarios y compañías.

Alerta migratoria contra Moreno

Luego de que Alejandro Morena denunciará que fue retenido en migración a su llegada a la Ciudad de México, el presidente López Obrador señaló que la información que tiene es que la fiscalía de Campeche solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) una alerta migratoria en contra del priista.

Indicó que por eso fue detenido en el aeropuerto tras su llegada de Europa; explicó que la alerta no se aplicó cuando salió del país sino hasta su regreso, porque ya estaba en el sistema.

“Me informaron de que llenó un formato, tardó 20 minutos y firmó el formato, por cierto, ese formato no se puede dar a conocer, todo ese procedimiento, luego creo que fue a aduanas, regresó a migración, pidió leer de nuevo el documento, estuvo de acuerdo y salió dar a conocer que había estado informando en migración”, dijo este lunes.