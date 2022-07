UNAM publica mañana resultados del examen de admisión a licenciatura

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicará este viernes 22 de julio los resultados del examen de admisión para aspirantes de licenciatura.

A través de su sitio oficial, la UNAM detalla que será del 22 al 29 de julio que se podrá consultar el diagnóstico del examen.

Para conocer los resultados, la escuela señala que será necesario contar con la boleta-credencial que anteriormente se había entregado.

De acuerdo con la UNAM, si eres de los y las seleccionadas, del 1 al 5 de agosto tendrás que presentar la documentación de ingreso.

“Si NO tienes alguno de los documentos o están en mal estado, solicita su reposición o duplicado a la instancia correspondiente. De no entregarlos en tiempo y forma, no podrás completar tu inscripción aun cuando hayas sido seleccionado”, puntualiza la escuela.