Procesan a vecino de Luz Raquel por lesiones y delitos contra la dignidad; le dan un mes de prisión preventiva

Sergio Ismael, vecino de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, la madre de un niño con autismo y quien fue quemada en Zapopan, Jalisco, fue vinculado a proceso por delitos contra la dignidad de las personas y lesiones.

De acuerdo con autoridades estatales, tras su detención, Sergio Ismael fue puesto a disposición de un juez de control y oralidad, quien desestimó el delito de amenazas.

Además, emitió como medida cautelar la prisión preventiva por un mes.

Leer más | Autoridades dan más credibilidad a los agresores de Luz Raquel: denuncia su familia

Este martes, la Fiscalía de Jalisco sostuvo, sin brindar pruebas “concluyentes”, que la mujer de 35 años pudo haber cometido una autoagresión, tras recabar testimonios que señalan que Luz Raquel compró alcohol y un encendedor como el hallado en el parque vecinal en el que fue quemada el sábado 16 de julio. Tres días después, el martes 19, murió a causa de las heridas.

El fiscal Luis Joaquín Méndez, reconoció que estos dichos no representan evidencias “concluyentes” y, cuando fue cuestionado directamente sobre si la Fiscalía considera que se trató de una autoagresión, respondió que no y que las autoridades no buscan revictimizar.

“La intención jamás es ni victimizar ni revictimizar ni criminalizar a nadie, ni a Luz Raquel y obviamente a la persona que esté detenida, tiene derechos”, dijo en conferencia de prensa.

Tras el asesinato de Luz Raquel, la Oficina en México del Alto comisionado de la ONU llamó a las autoridades a realizar una investigación con perspectiva de género que considere las labores de su activismo.

La mujer de 35 años había sido blanco de amenazas y agresiones por parte de vecinos molestos con el ruido que hacía su hijo Bruno, quien vive con autismo.