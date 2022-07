Víctimas de ‘Coco’ Levy desconocen avances en las investigaciones del caso, a 20 días de la primera denuncia por abuso sexual

Han pasado 20 días desde que la actriz Danna Ponce acudió ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para denunciar al productor Jorge ‘Coco’ Levy por presunto abuso sexual, sin que hasta ahora las autoridades hayan informado a la víctima o a la opinión pública sobre avances en las investigaciones.

Lo mismo ha ocurrido con la segunda denuncia interpuesta contra el productor, de la actriz María Bobadilla, quien acudió a la Fiscalía General de Justicia de Baja California el 4 de julio. Desde entonces, solo le han dicho que su caso será turnado a la FGJCDMX para que continúe la indagatoria.

En entrevista con el medio, las jóvenes expresaron su preocupación de que las autoridades agilicen las diligencias de sus casos y coincidieron en que tienen confianza en que, ahora que la empresa Videocine rompió relaciones laborales con el productor, no haya pretextos para que se haga justicia y se detengan los actos de acoso y abuso sexual contra actrices.

Animal Político consultó a la FGJCDMX y a la Fiscalía General de Baja California sobre el avance en las investigaciones, sin que hasta el momento de la publicación haya recibido respuesta.

“Es imposible que Videocine no supiera lo que pasó”

La historia de abuso de Danna comenzó hace cinco meses, cuando acudió a Videocine para buscar trabajo en alguna producción. Sin embargo, lo que ocurrió fue completamente distinto: según la actriz, Jorge Levy tocó sus pechos y la besó a la fuerza en su oficina.

A través de redes sociales, la joven de 22 años narró que su primera cita con el productor, con quien conversaría para que le dieran un papel, fue el 3 de febrero, sin que en esta ocasión Levy la violentara, aunque la hizo sentir incómoda con algunos comentarios.

Una semana después, el 10 de febrero, fue citada nuevamente a Videocine. Esta vez, Levy cerró la puerta de su oficina y ocurrieron los tocamientos, lo que paralizó a Danna, quien dijo que en el momento no supo qué hacer. Además —relató—, el hombre se desabrochó el cinturón, se bajó el zíper y se sentó, al tiempo que dijo a la joven que le daría un ejemplo de “cómo conquistar a un productor”.

Este episodio llevó a Danna a buscar apoyo emocional, tras lo cual decidió acudir ante las autoridades y hacer público su caso. Como prueba, mostró una captura de pantalla en la que se lee una conversación que presuntamente entabló con el productor, en la que ella habló de la “manoseada” que le dio, y él le respondió que tiene muchos planes para su carrera como actriz.

Aunque aún no hay respuesta de las autoridades, la actriz egresada del Centro de Educación Artística de Televisa dijo a Animal Político que alzar la voz le permitió entrar en contacto con otras 14 mujeres que también fueron víctimas de Levy, con quienes actualmente mantiene comunicación.

“Hemos estado muy pendientes todas, principalmente María (Bobadilla) y yo, que somos quienes interpusimos denuncias, aunque también las otras personas han compartido su intención de formalizar las acusaciones”, adelantó.

Sobre la salida de Levy de Videocine, Danna se sintió “aliviada” de que la productora “diera la cara”. Sin embargo, expresó que le quedó “el sabor amargo de que tuvieron que pasar 16 días de incertidumbre, cuando ellos sabían lo que estaba pasando, además de que se lavaron las manos”.

Pese a que el productor trabajó en Videocine por 20 años, la empresa señaló desconocer sobre los hechos por los que fue denunciado y afirmó que él nunca tuvo entre sus funciones entrevistar actrices, lo que para Danna es “absurdo”, dado que los directivos de la empresa presuntamente también participaban de los actos de abuso y acoso sexual.

“Que no vuelva a molestar a más mujeres”

María Bobadilla rompió el silencio tras cuatro años, desde el día en que Levy la violentó. De acuerdo con su relato, cuando ella acudió a Videocine para encontrar una oportunidad en el cine, ya había sido advertida por un profesor de teatro sobre su “mala fama”.

De todas maneras decidió ir y, al igual que Danna Ponce, fue llamada a su oficina. Según la joven, durante horas Levy le habló de la industria del cine, misma que comparó “con el infierno”. En múltiples ocasiones, preguntó a María si estaba preparada para entrar, y si sabía todo lo que le iba a costar triunfar: “Me tenía que convertir en un demonio, salirme de mi zona de confort y explorar mi sexualidad”.

Su testimonio, compartido en redes sociales, señaló al productor de haberle prometido diversos castings y reuniones con directivos, a quienes “debía saber cómo tratarlos”. Finalmente, pidió a María fotografías desnuda.

Sin comprender el motivo de la solicitud de las fotografías “con temática del infierno”, María realizó una sesión artística con varios amigos en la que aparecía sin ropa, pero sin mostrar su cuerpo desnudo. Nunca volvió a recibir algún tipo de comunicación de Levy, por lo que a la fecha sospecha que el productor solo quería que le enviara las imágenes.

“Quedé afectada (por la experiencia) y a partir de ahí ya no quería nada porque tenía miedo de intentarlo y que me salieran con cosas así”, compartió la joven en redes sociales. Por este motivo, comenzó a buscar oportunidades laborales en el extranjero, y actualmente cuenta con una beca de actuación en Los Ángeles.

Al escuchar a su colega Danna, María decidió expresarle su respaldo y, al igual que ella, interponer una denuncia contra Levy, misma que levantó en Baja California. Inicialmente, la joven buscaba que investigaran al productor por violencia psicológica, pero finalmente se tipificó lo ocurrido como violación a la intimidad sexual.

Sin más información por el momento, salvo que su carpeta de investigación sería turnada de Baja California a la CDMX, María está a la espera de que la investigación penal avance. Por ahora, celebra que la empresa donde trabajaba Levy se pronunciara sobre las denuncias y pusiera fin a su relación.

“Lo que a mí me interesa, lo que es primordial para mí es que haya un cambio, que dejen de estar esas personas ahí (en Videocine) y que Levy no vuelva a molestar a más mujeres, que no tenga ningún poder sobre nadie para que no siga haciendo las atrocidades, él y quienes actúan en complicidad”, señaló en entrevista.

Levy niega las acusaciones

La primera vez que Levy habló sobre las acusaciones en su contra fue luego de que Danna Ponce diera a conocer su testimonio y que había interpuesto una denuncia formal. En ese momento, el productor aseguró que nunca abusó ni agredió a nadie físicamente.

Tras darse a conocer su despido de Videocine, Levy afirmó que solamente dio consejos para que las actrices se desenvolvieran en el mundo del espectáculo. Agregó: “Nunca pensé que mis palabras sobre verse guapas y explotar su sensualidad podían ofenderlas. Seguramente podría haberlo dicho de manera distinta sin ser ofensivo”.

Videocine señaló estar al tanto de las acusaciones e informó que, conforme a los protocolos internos, se le separó de cualquier función administrativa y se abrió una investigación interna, con entrevistas y revisión de registros de acceso y cámaras de video.

Un día antes de que se diera a conocer la decisión de Videocine, más de 500 actrices, directoras, maquillistas, productoras, fotógrafas y otras profesionistas pidieron a la empresa “romper el pacto” y pronunciarse sobre las denuncias contra Levy.

“Desde nuestra trinchera asumimos nuestra responsabilidad, nos comprometemos a no quedarnos calladas, crear espacios seguros y exigir un alto a la violencia sistémica contra la mujer. Las niñas y mujeres no somos objetos. Ni una niña ni mujer debería enfrentar maltrato, humillaciones, acoso o abuso. Somos la mitad de la población, del talento, la fuerza y la voz en este país”, expresaron.

A través de la misiva firmada, extendieron su apoyo a las mujeres que compartieron sus testimonios y se dijeron comprometidas a acompañarlas y alzar la voz: “Que se sepa en todo México, no están solas. Unimos nuestras voces una vez más y lo haremos las veces que sean necesarias para exigir justicia y decir BASTA”.