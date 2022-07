Vuelos en el AICM se retrasaron por "cráter", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el retraso en los vuelos en el AICM se debió a un bache que aviones confundieron con cráter.

Durante la conferencia de prensa matutina, López Obrador detalló que, tras su regreso de Jalisco, el piloto dijo que el avión se desvió ya que “solo había una pista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México“.

“Nos informaron que encontraron, así dijo textual, un cráter. Sí me preocupó pero una cosa es un bache, otra un socavón, pero ya un cráter (…) ora si que como dicen mis paisanos veracruzanos les zumba”, dijo el mandatario.

Tras el aviso, López Obrador dijo que habló con el secretario de Marina, Rafael Ojeda, quien le informó que el cierre de pistas fue por la grava de un bache que decidieron barrer.

El presidente @lopezobrador_ dice que cuando su vuelo proveniente de Guadalajara iba a aterrizar en el #AICM el piloto anunció que había "un cráter" en una de las pistas. pic.twitter.com/mAkfbBXh0e — Animal Político (@Pajaropolitico) July 25, 2022

Lee: La CNDH documenta detenciones arbitrarias en el Aeropuerto de la CDMX; este año, el INM no ha sancionado a nadie por ello

AMLO señala fallas en el AICM

Además, el presidente dijo que se reunió con Jorge Arganis, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para hablar del AICM, ya que aseguró que tiene fallas desde que lo construyeron.

“Hubo ahí un fraude, la Terminal 2 tiene hundimientos, además que el terreno no era el más adecuado. Esa terminal no tiene sostén, tenemos que buscar la forma de apuntalarla con columnas por cuestiones de seguridad, pero tenemos que tener cuidado porque hay toda una campaña contra el gobierno de los que no pudieron atracar con lo del aeropuerto de Texcoco”, dijo.

El presidente destacó que aunque la Terminal 2 se hizo con el gobierno del expresidente Vicente Fox y Pedro Cerisola en SCT, es decir, no tiene mucho tiempo y sí presenta un daño estructural.

El AIFA como opción, según AMLO

De acuerdo con las declaraciones del mandatario, su gobierno se enfrenta a los adversarios que no aceptan la cancelación del aeropuerto de Texcoco y que en su lugar se haya construido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“Nosotros no queremos forzar nada porque sabemos que el AIFA es un gran aeropuerto y se tiene que ir usando de manera natural. Es cosa que se les quite el coraje y ahí van a ir poco a poco entendiendo la nueva realidad”, señaló el presidente.

López Obrador resaltó que no se forzará a nadie a que opte por usar el AIFA, pues confía en que la población por su cuenta pueda verlo como una opción viable.