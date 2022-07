Abogado de Jesús Hernández dice que un tercero disparó a Yrma Lydya; “no se ve a otra persona en videos”: FGJCDMX

Ángel Fernando Hernández Guadarrama, abogado de Jesús Hernández Alcocer, acusado del feminicidio de Yrma Lydya, aseguró que no fue el esposo de la cantante quien disparó contra ella en un restaurante de la Ciudad de México, el pasado el 23 de junio, sino un tercero cercano a ellos.

Aseguró que el responsable del asesinato Yrma Lydya fue “un tirador ajeno” a quien la defensa ya tiene identificado y se tiene acreditado en un video.

“Se ha hablado de un tirador totalmente ajeno a él, esta persona no es un extorsionador, se le tiene plenamente identificado, en su momento saldrá a la luz. También se le tiene identificada por testigos”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

El abogado refirió que antes de los hechos la persona que le disparó a la mujer primero tuvo una discusión con Yrma Lydya y luego con los dos. “Esto no es una ocurrencia de la defensa o de Jesús Hernández, esto se tiene plenamente acreditado en videos”.

De acuerdo con la defensa, el video que proporcionó el restaurante Suntory está alterado porque la Fiscalía de la Ciudad de México no cuidó la cadena de custodia.

Indicó que el video se corta durante minutos y segundos en distintos momentos, pero se logra percibir que una tercera persona ingresó al salón privado en el que comía la pareja.

“Se ve con claridad que hay otra persona que ingresa al privado, no se puede ver, no se puede ver exactamente quién dispara por una sencilla razón, las cámaras y el privado están cerrados. Ojo, lo que sí se descubrió es que hay testigos”.

Sin embargo, la coordinadora general de investigación de delitos de género y atención a víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Laura Angelina Borbolla, señaló al mismo medio que en los videos no se aprecia que haya entrado alguna otra persona.

“Las declaraciones de muchos de los testigos que tenemos establecen que ellos dos estaban en un lugar en específico del restaurante, que estaban ellos solamente. No se aprecia en los videos que haya entrado alguna otra persona, como lo refiere la defensa. Él ha referido de manera muy genérica que es un tercero que conocen los dos, pero no ha establecido el nombre, datos y demás. Es decir, no ha probado lo que pretende sea su teoría del caso”, detalló Laura Angelina Borbolla.

La funcionaria señaló que durante la audiencia del pasado jueves 30 de junio, el juez de control decidió no seguir viendo los videos presentados como nueva evidencia por la defensa del imputado porque se trata de los mismos materiales proporcionados por el restaurante que ya forman parte de la carpeta de investigación.

El arma

La defensa de Fernández Alcocer comentó que la pistola, propiedad de su cliente, que la fiscalía presentó como arma homicida, no corresponde a las balas que mataron a la víctima. Además, acusó que el arma fue obtenida en el domicilio del imputado sin orden de cateo.

Al respecto, la coordinadora de investigación de delitos de género explicó que Jesús Hernández Alcocer, no dio su autorización para que se le realizaran pruebas de rodizonato de sodio, que puede servir para identificar a la persona que disparó un arma, por lo que la Fiscalía de la CDMX debió optar por otras pruebas que permiten identificar la posición víctima-victimario y la trayectoria del disparo.

También desmintió la afirmación de que las ojivas en el cuerpo de la víctima no corresponden con la pistola presentada por la Fiscalía de CDMX como arma homicida; aseguró que la forma en que se obtuvo al interior de su domicilio sí fue legal aunque no haya sido mediante una orden de cateo ya que todo fue respaldado bajo las leyes del Código Penal.

La funcionaria de la Fiscalía reiteró que hay pruebas sobre la responsabilidad de Hernández Alcocer y de dos personas que trabajan como sus ayudantes, sin que la defensa haya logrado desmentir esta versión y probar la inocencia de su cliente.

“Fue detenido el flagrancia”

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, dijo en entrevista en W Radio que la detención del presunto feminicida de Yrma Lydya fue en flagrancia y se hizo segundos después de las detonaciones, por lo que los elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana declararán en su momento.

Detalló que fue un elemento de la dependencia el que ingresó al lugar tras escuchar las detonaciones deteniendo en flagrancia de quien es señalado como feminicida.

Ayer un juez decidió vincular a proceso a Jesús Hernández Alcocer. Un juez del Reclusorio Oriente ordenó 4 meses de plazo para que concluyan las investigaciones por el asesinato de Yrma Lydya.

Con información de Radio Fórmula y W Radio