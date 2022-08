“No se suicidó, la mataron”, familia exige investigar feminicidio de Abigail, detenida por policías en Oaxaca

“Soy la mamá de tu hijo…”. Esta frase, repetida con insistencia entre jaloneos, es lo último de lo que se tiene registro que dijo Abigail Hay Urrutia, de 30 años recién cumplidos el pasado mes de julio, antes de que a las cinco de la tarde del pasado viernes fuera trasladada por elementos de policía municipal a los separos de la comandancia de Salina Cruz, Oaxaca, en donde apareció muerta apenas unas horas después.

Esa tarde, Abigail mantenía una fuerte discusión en la vía pública con su expareja de la que se había separado recientemente, cuando apareció una patrulla de la policía municipal. Tal y como se aprecia en un video tomado por la propia policía local, ante la discusión una agente jaló por la cintura a Abigail para tratar de separarla del hombre, al que rodeaba utilizando brazos y piernas.

“Ya súbete, por favor, te van a lastimar”, se escucha en el video que el hombre le pedía a Abigail, quien, a pesar de su 1.50 de estatura y apenas 47 kilos de peso, se aferraba con fuerza a él.

“Súbete, allá platicamos”, le insistió el hombre, a lo que la menor de tres hermanas, madre de dos hijos de tres y 10 años, y dueña de una lavandería, respondió con gritos y con más forcejeos para evitar que la subieran a la patrulla.

Ante la mirada desconcertada de algunos vecinos y de los pasajeros de un camión que pasa por la zona, la mujer policía, a la que no se le ve el rostro porque lleva un cubrebocas negro, trata también de convencer a Abigail para que suba a la camioneta, a lo que esta respondió gritando:

“¡Que venga también él, para que sepan quién es!”.

Finalmente, luego de que los agentes municipales le pidieran a la expareja que también subiera al vehículo para trasladar a la mujer a la comandancia municipal, acusada de una falta administrativa por la discusión en vía pública, Abigail fue detenida e ingresada en los separos de Salina Cruz.

Esa fue la última vez que se la vio con vida. Tan solo unas cinco horas después, apareció ahorcada en la celda, presuntamente, con su propia ropa interior en un suceso que la policía municipal catalogó como un “suicidio”.

“Desde el primer momento le dijeron a mi papá que mi hermana se había quitado la vida y que había utlizado su calzón para ahorcarse”, explica en entrevista con Animal Político Margarita Hay Urrutia, hermana de Abigail.

“Pero yo conozco a Abi y sé que eso no es cierto. Para nosotros está totalmente descartado que se suicidara. Mi hermana no era así. A mi hermana la mató la policía”, asegura tajante Margarita, que agrega que, desde que los agentes subieron a su hermana a la patrulla “se ve cómo la están aplastando para llevársela”.

Además, Margarita dice que cuando tuvo delante el cuerpo sin vida de su hermana observó que se encontraba “muy golpeada” y “violentada”, lo que la lleva a dudar aún más de la versión policiaca del supuesto suicidio.

“Todas las marcas que tiene en el cuerpo no pueden ser de que se haya lastimado o de que se haya querido suicidar con un calzón. Mi hermana tiene muchas marcas de violencia; la violentaron demasiado. No sé qué tanto le hicieron”, lamenta la joven a través de una videollamada.

“Mataron a golpes a mi hija y luego la ahorcaron”

Otro punto que hace dudar a la familia del informe policiaco es que, tras la detención de Abigail, pasaron al menos cinco horas hasta que José Luis Hay, su padre, fue notificado por las autoridades policiacas de Salina Cruz de que su hija había sido detenida por una falta administrativa y que ya estaba muerta. En todo ese tiempo, nadie sabe qué fue lo que le sucedió.

“A mí me quisieron hacer creer que se ahorcó con sus calzones, pero no lo creí. Por un momento entré en shock, pero cuando reaccioné me di cuenta de que me mintieron. Quieren hacer que me enfrente a la pareja de mi hija para echarle la culpa, y que la policía se desligue de su culpabilidad. Pero no, los policías la asesinaron. Ellos la mataron a golpes y después la ahorcaron”, escribió en su cuenta de Facebook el señor José Luis Hay.

Este 22 de agosto, el padre de Abigail dijo a este medio que, a pesar de que la autopsia de su hija ya se realizó desde la pasada noche del viernes, aún no se tienen los resultados. Por ello, aunque el sepelio estaba programado para la mañana de ayer lunes, la familia tomó la decisión de no enterrar a Abigail hasta tener esos resultados. No obstante, para la familia está claro que la mujer de 30 años fue asesinada a golpes, por lo que demandaron al alcalde de Salina Cruz, el morenista Daniel Méndez Sosa, y a la Fiscalía del Estado, que se haga una investigación a fondo del caso y se castigue a los responsables.

“Yo no estoy culpando al arquitecto Daniel (el alcalde); yo no creo que él haya dado esa orden (de matar a su hija). Solo le pido que como presidente municipal que actúe con autoridad y que se investigue bien estos hechos para que él mismo exija la justicia y se castigue a quienes le hicieron este daño a mi hija. Es una pérdida muy dolorosa”, dijo el señor José Luis Hay en otra entrevista que dio al reportero Edwin Meneses, corresponsal en Salina Cruz del medio oaxaqueño Estado Actual.

Por su parte, Arturo Peimbert, fiscal general de Oaxaca, dijo la mañana de este lunes que el caso aún no puede ser considerado como homicidio, hasta que realicen todas las diligencias, aunque admitió que en Salina Cruz y otros municipios de Oaxaca faltan protocolos de actuación en las policías locales para mantener a buen resguardo a las personas detenidas.

“Desafortunadamente, se carece de cumplimiento de protocolos para tener a buen resguardo a las personas que se detienen. Y eso no solo es una violación a derechos humanos, sino que también puede constituir una serie de faltas que derivarían en una serie de delitos, aunque aún no podemos anticipar nada”, dijo el fiscal al medio Estado Actual.

—¿Ya se le practicó la autopsia a esta joven?— se le cuestionó a continuación.

—La forense ya se está completando, ya casi se está terminando.

—¿Si presentó golpes esta mujer, como denuncian sus familiares?

—Tenemos una serie de indicios que van a completar la investigación, pero no quisiera adelantar nada. Lo van a conocer en las próximas horas —respondió el fiscal, cuya dependencia emitió también un comunicado en el que anunció que ya está investigando el caso para determinar “si existe responsabilidad alguna por parte de los actores que intervinieron en la detención y posterior fallecimiento de una mujer ocurrido en el puerto de Salina Cruz”.

“Soñaba con ser modelo de fotografía”

Durante la tarde del domingo, decenas de personas salieron a las calles de Salina Cruz para condenar la muerte de Abigail Hay Urrutia y exigir a las autoridades que se esclarezca el suceso. En la marcha se mostraron numerosas fotografías de la joven. De hecho, según cuenta su hermana Margarita a este medio, esa era una de las pasiones de Abi, además de cuidar a sus dos hijos, de los que dice que nunca se separaba ni cuando estaba en su negocio de lavandería.

“A ella le encantaba fotografiarse. Cuando me visitaba en Puebla contactaba fotógrafos, algunos profesionales, y aquí en Oaxaca salía en la portada de una revista porque ese era su sueño: ser modelo de fotografía”, recuerda Margarita, que, una vez más, exige justicia para su hermana y su familia.

“Abigail no merecía morir de esa manera. Ella no estaba haciendo nada malo”, concluye Margarita.

Con información de Estado Actual y los reporteros Óscar Rodríguez y Edwin Meneses