“Que diga quién le dio la orden”: AMLO pide a Murillo Karam hablar sobre Ayotzinapa y la “verdad histórica”

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al exprocurador Jesús Murillo Karam decir quién le dio la orden para llevar a cabo la fabricación de la “verdad histórica” del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Los jueces van a escuchar la opinión de todos, ojalá y hablen, que todos hablen si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden”, dijo el mandatario.

López Obrador dijo que, en vez de investigar y castigar a los responsables se optó por ocultar la verdad, inventar algo que no correspondía a lo que había sucedido “y ellos lo sabían, los que participaron en este montaje”.

“Esto de Murillo, cómo se defiende si se inventa una situación, un hecho lamentable si se inventa una situación lamentable, si se instrumenta todo un montaje, o lo del señor Zerón, ¿cómo?”

“Es indefendible y yo soy partidario del perdón, pero para que haya perdón, que no me corresponde a mí en este caso, pues tiene que haber arrepentimiento. Cometí este error y me arrepiento”.

¿Murillo Karam podría acogerse al criterio de oportunidad?, cuestionó un reportero durante la conferencia matutina.

Sí, todos. Inclusive sin acogerse este es un asunto de dignidad, si alguien está siendo acusado injustamente tiene que hablar”, sostuvo.

La mañana de este miércoles se realiza la audiencia del extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, en el Reclusorio Norte, en donde un juez definirá si se le vincula a proceso por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.