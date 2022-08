En carta a Biden, AMLO pide que México no sea tratado como colonia y haya un trato igualitario

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este martes enviará una carta a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, donde le dice que defenderá su estrategia energética y que siempre buscará una buena vecindad, pero sin faltar a la soberanía de los países.

Destacó que México debe integrarse económicamente con sus socios comerciales Estados Unidos y Canadá sin sujetarse a intereses particulares.

Durante su conferencia matutina, el mandatario señaló que no aceptará que México sea tratado como colonia y que la integración entre los países no debe significar sumisión, esto en el contexto del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Tanto EU como Canadá, socios de México en este tratado comercial, informaron que presentaron quejas contra la política energética mexicana, pues la consideran contraria al acuerdo porque limita la inversión de empresas de sus países.

“Ahora que hay esta diferencia, por la interpretación sobre nuestra soberanía energética, hoy le estoy enviando una carta al presidente Biden sobre este tema, de manera muy respetuosa. Primero, quiero que le llegue la carta al presidente y tenemos que cuidar que sea buena la relación, pero, que no nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia, porque México es un país independiente, libre y soberano”, sostuvo.

“Para decirlo de manera sencilla: México no se vende, México es de los mexicanos de nuestra generación y de los que vienen, eso no tiene precio, no hay arreglo que valga”, mencionó.

López Obrador cuestionó que haría Estados Unidos con su industria sin las autopartes que se producen en México. “No solo es ¿Qué harían en Estados Unidos sin la fuerza de trabajo de los mexicanos?”.

-¿Quieren saber qué dice la carta?, preguntó a los medios.

“Que no considero falso ni discursivo lo que me ha dicho en varias ocasiones el presidente Biden, de que nuestra relación se va a dar con respeto a nuestra soberanía en un pie de igualdad y que vamos a buscar siempre una buena vecindad”, adelantó el presidente.

.@lopezobrador_ dice que ya le envió una carta al presidente @JoeBiden señalándole que "no considera falso ni discursivo" lo que le ha dicho sobre la relación entre ambos países "con respeto a nuestra soberanía". pic.twitter.com/qYbY59mzH5 — Animal Político (@Pajaropolitico) August 2, 2022

Ante la pregunta de si México podría integrarse al bloque comercial con Brasil, la India, China, Rusia y Sudáfrica, López Obrador dijo que no considera que esa sea una opción.