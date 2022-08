Madre de víctima de feminicidio es lesionada por personal de seguridad durante protesta en la CNDH

Flora Marcelo, madre de una adolescente víctima de feminicidio, resultó lesionada durante una protesta al exterior del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la Ciudad de México, luego de que personal de seguridad cerrara la reja de entrada al inmueble para impedirle el paso.

En un video difundido por la cuenta Antimonumenta Vivas Nos Queremos, se observa el momento en el que Flora intenta ingresar al edificio, para exigir atención, a lo que elementos de Protección Federal —encargados de salvaguardar el inmueble— responden cerrando la reja, dejando a la mujer atorada. Auxiliada por otros manifestantes, la mujer fue liberada, y posteriormente trasladada a un hospital.

ALERTA Hace unos momentos, Flora Marcelo, madre de #AyelinIcczaeGutiérrezMarcelo Víctima de feminicidio en #Guerrero fue sometida y golpeada por la policía de Servicio de Protección Federal cuando ingresaba a las instalaciones de la #CNDH edificio FixZamudio @RosarioPiedraIb pic.twitter.com/gxcxs8eE6Z — Antimonumenta Vivas Nos Queremos (@antimonumenta) August 22, 2022

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes, en el marco de una manifestación del colectivo Resistiré 2021, conformado por víctimas de distintas violaciones a derechos humanos, quienes reclaman que la CNDH no ha atendido sus quejas, motivadas por feminicidios, desapariciones y torturas de sus familiares.

De acuerdo con la versión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los elementos que cuidan el edificio de la CNDH tuvieron “un forcejeo breve” con las víctimas, que realizaron bloqueos en accesos de la CNDH, pero asegura que “nunca hubo contacto físico”, y que los oficiales brindaron apoyo para que Flora recibiera atención.

“Nos niegan el derecho de levantar la voz”

En entrevista con el medio, Flora cuenta que acudió a manifestarse con otras víctimas a la CNDH, para exigir que le permitieran hablar con la abogada de la Primera Visitaduría que lleva la queja por la falta de avances en la investigación del feminicidio de su hija, ocurrido en el estado de Guerrero en octubre de 2020.

“Llevo semanas intentando comunicarme con la abogada, le he mandado correos y la he llamado sin respuesta. Es por eso que acudí a las oficinas, pero tampoco me atendieron. A la media hora de que no me daban el paso, vi que los policías de la puerta abrieron la reja para que saliera una persona, y fue cuando yo intenté ingresar”, recuerda.

Horas después de haber sido ingresada al hospital, inconsciente, Flora fue dada de alta. Según el parte médico que recibió, el cierre de la reja le provocó un esguince cervical y una lumbalgia.

Pese al dolor que siente aún en la mitad del cuerpo que quedó prensada, al salir del hospital, Flora se dirigió nuevamente hasta las oficinas de la CNDH, para intentar interponer una nueva queja, esta vez por el maltrato que sufrió por parte del personal de seguridad, y para continuar con sus exigencias del avance del recurso que interpuso hace un año ante la Comisión, por la falta de atención al caso de su hija Ayelin Icczae Gutiérrez, asesinada en Guerrero en octubre de 2020.

“En junio de 2021 acudí por primera vez a la CNDH para que me apoyara con el caso de mi hija, para que la investigación siguiera su curso, porque según la Fiscalía de Guerrero todo se detuvo por la pandemia y la Comisión de Derechos Humanos local no quiso hacerme caso”, señala Flora.

El 19 de octubre de 2020, Ayelin Icczae fue hallada sin vida, a 400 metros de su domicilio, después de haber estado desaparecida por cuatro días. Su madre reclama que, durante la búsqueda de la adolescente de 13 años, las autoridades no investigaron las llamadas que recibió la familia, en las que se les advertía que tenían a la menor de edad secuestrada.

Por estos hechos, cuatro hombres fueron vinculados a proceso por el delito de feminicidio, el 26 de octubre de 2020, y se les dictó prisión preventiva mientras se desarrollaba la investigación complementaria. Sin embargo, el plazo se venció sin que avanzara el juicio, y a la fecha, ninguno de los acusados ha pasado por la audiencia intermedia, ni ha recibido sentencia.

Actualmente, Flora y sus hijas se encuentran desplazadas de manera forzosa de Guerrero, debido a que fueron víctimas de amenazas de muerte después del feminicidio de Ayelin.

Por poco más de un año, tuvieron apoyo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, pero desde el 30 de abril pasado, la Secretaría de Gobernación le quitó la protección, argumentando que ya no se encontraba en peligro, aunque a su parecer, esta respuesta por parte de las autoridades también es una omisión.

“Llevo todo este tiempo esperando la reparación del daño, pero el proceso no avanza y solo me dicen que hay que esperar, pero ¿cuánto más tengo que esperar? Como víctima indirecta de feminicidio, lo único que tengo claro es que nos niegan el derecho a levantar la voz ante las omisiones”, reclama.

Equipada con un collarín y una faja ortopédica, accesorios recomendados por los médicos para apoyarla con las lesiones que sufrió, Flora dice que no se moverá de la CNDH hasta ser atendida.

Animal Político consultó a la CNDH sobre el cierre de la reja a las víctimas, así como por la atención al caso de Flora, sin que hasta el momento de la publicación haya tenido respuesta.