Detienen a tres policías en Oaxaca por muerte de Abigail Hay; fiscalía acuerda con familia una tercera autopsia

Tres policías del ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca, fueron detenidos como posibles implicados en la muerte de Abigail Hay Urrutia, informó el fiscal general del estado, Arturo Peimbert Calvo.

En entrevista con Milenio, el fiscal dijo que estas órdenes de aprehensión están relacionada con las personas que estuvieron encargadas de la guardia y custodia de Abigail “y que lamentablemente no cumplieron con su función”.

Los detenidos por homicidio, detalló, son tres encargados: el jefe en turno y otros dos integrantes del cuerpo de policías que debían vigilar la comandancia.

De acuerdo con el fiscal, hubo un delito y se tiene que determinar si fue en términos culposos o dolosos.

Lee: “No se suicidó, la mataron”, familia exige investigar feminicidio de Abigail, detenida por policías en Oaxaca

Habrá tercera autopsia

Peimbert Calvo indicó se llegó a un acuerdo con la familia de Abigail para practicar una tercera autopsia, la cual será realizada por especialistas en medicina legal externos del estado de Campeche.

Ayer, la fiscalía informó que la segunda autopsia realizada a la víctima reveló que los resultados coinciden con el primer procedimiento pericial, que siguiere que su muerte fue debido a asfixia por ahorcamiento.

“Esto no concluye la investigación, nosotros tenemos que determinar si fue un ahorcamiento intencional o provocado. No obstante, no había satisfacción por parte de las víctimas y se dio la oportunidad de contratar a peritos expertos, propuestos por las víctimas, (…) y hacer una nueva necropsia, sería la tercera”.

▶️ ¿El gobierno de #Oaxaca valida los resultados de la nueva autopsia realizada a Abigail que señalan muerte por ahorcamiento? “No concluye la investigación; habrá tercera necropsia” 📺 La entrevista con Arturo Peimbert, fiscal del estado, con @Carloszup en #MILENIODelMedioDía pic.twitter.com/sX3fJm3eKi — Milenio (@Milenio) August 24, 2022

Abigail fue detenida por elementos de la policía municipal el pasado 19 de agosto por discutir en la vía pública con su expareja y fue trasladada a los separos de la comandancia.

Cinco horas después apareció ahorcada en la celda, presuntamente, con su propia ropa interior en un hecho que la policía municipal catalogó primero como un “suicidio”.

Su familia ha rechazado la versión policial de supuesto suicidio.

Con información de Milenio. n





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.