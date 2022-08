Por falta de pagos, trabajadores paran labores en obras del INAH

Trabajadores acusan que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha incurrido en falta de pagos por lo que detuvieron labores en Teotihuacán, Bonampak, Cuicuilco y San Juan de Ulúa, así lo señala el medio Reforma.

De acuerdo con el medio, la falta de pago es hacia especialistas contratados por Capítulo 3000, esquema que los priva de reconocimiento como personal del Instituto y, por tanto, de prestaciones.

Ante ello, las y los titulares de proyectos de investigación arqueológica han suspendido labores hasta que se regularicen “de forma definitiva” los sueldos de sus colaboradores.

Los titulares de los proyectos mencionados notificaron a través de cartas fechadas el mes pasado, la decisión de paro a Presidencia, la Auditoría Superior de la Federación y a las secretarías de la Función Pública, de Hacienda y de Cultura.

En las cartas indican que el retraso en la adjudicación de recursos presupuestales “trastoca por completo el desarrollo del Proyecto, impide cumplir las metas y objetivos programados en tiempo y forma y deja sin sueldo al personal contratado en el referido esquema”.

Afectaciones por falta de pagos

En los cinco proyectos permanecen adscritos 11 especialistas que carecen de remuneración puntual. Cuatro de ellos han laborado desde 2008 en el Proyecto Arqueológico Bonampak; dos desde 2009, en el Proyecto de Investigaciones Arqueológicas de San Juan de Ulúa.

Además, otro especialista ha trabajado desde 2014 y uno más desde 2015 en el Proyecto Arqueológico Cuicuilco; dos, desde mayo pasado, en el Proyecto Primeras Ocupaciones de Teotihuacan, y una desde 2021 en el Proyecto “Las rutas del comercio, los mercados y la cocina en México”.

Esta situación, se lee en un pronunciamiento del SNPICD, promueve la violencia laboral, desalienta la participación de especialistas en proyectos institucionales y menoscaba la investigación.

Los investigadores ponen de su bolsa

“Aunque el problema no es nuevo, desde la llegada de Diego Prieto a la dirección general del INAH (2017) esta situación se ha recrudecido al grado de obstaculizar severamente las investigaciones, lo cual provoca, que en ocasiones me haya visto obligado a cubrir los gastos y salarios con mis propios recursos, no obstante que la institución cuenta con el presupuesto asignado al proyecto”, señalan en sus respectivas cartas los titulares de los proyectos: Judith Hernández (San Juan de Ulúa), Alejandro Tovalín (Bonampak), Nicolás Ramírez (Cuicuilco), Julie Gazzola (Teotihuacan) y Amalia Attolini (“Las rutas del comercio, los mercados y la cocina en México”).

Asimismo, denuncian la contratación de los investigadores por Capítulo 3000, pues “los ha llevado a situaciones humillantes, como es la condición absurda de registrarse en Compranet como prestadores de servicios, que no tiene que ver con el carácter científico-académico del trabajo que desempeñan”.

Aunque no suspenderán actividades, otros 49 titulares de proyectos de investigación manifestaron su adhesión, en sendas cartas.

Esquema Capítulo 3000

De acuerdo con los investigadores del INAH, bajo dicho esquema de contrato, no se les expiden Oficios de Comisión ni identificaciones oficiales, ni documentos de reconocimiento de investigador del INAH en funciones operativas.

Tampoco se les otorgan viáticos, por lo que deben solventar gastos básicos con sus propios recursos y el pago por el trabajo realizado se les cubre hasta con seis meses de retraso, y constantemente de manera incompleta.

Además, carecen de seguro de vida, médico y contra accidentes, a pesar de estar constantemente expuestos a situaciones de alto riesgo y se les niega el derecho a la autoría y coautoría de las eventuales publicaciones desprendidas de sus trabajos de investigación.