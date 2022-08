Revés a Salinas Pliego: TV Azteca debe 2 mil 615 mdp al SAT por concepto de ISR, resuelve Tribunal

Tv Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, debe pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 2 mil 615 millones 750 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), multas y recargos, correspondiente al ejercicio fiscal de 2013, resolvió el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Dichos impuestos corresponden a la venta accionaria de filiales.

Por unanimidad de ocho votos, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal declararon infundado un juicio de nulidad que había promovido la televisora.

De acuerdo con el magistrado Charaund Arzate, Tv Azteca incumplió con lo estipulado en la Ley ISR, “pues pierde de vistas que las pérdidas por enajenación de acciones sólo pueden disminuirse hasta el monto de las ganancias”.

Explicó que el monto de las ganancias que dicha televisora obtuvo en 2013, son inferiores al monto de las pérdidas deducidas en ejercicios anteriores.

Por ello, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró como infundados los recursos de apelación de la empresa.

El 26 de abril, el mismo Tribunal confirmó otra deuda de TV Azteca, por 2 mil 447 millones de pesos por la supuesta omisión de pago de ISR en 2009.

AMLO busca acuerdo con Salinas Pliego

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que busca llegar a un acuerdo con Ricardo Salinas Pliego y se está tomando en cuenta su defensa.

“Todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, lo justo. En el caso de Ricardo Salinas se está haciendo una revisión (…) lo que se busca es un acuerdo de conformidad con la ley y hay voluntad de parte de la empresa que dirige Salinas”.

El mandatario dijo que Salinas Pliego argumenta que por una diferencia con el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, le están queriendo cobrar el doble de lo que legalmente le corresponde.

Sin embargo, López Obrador aseguró que no hay ninguna posibilidad de condonar impuestos. “Ya no hay privilegios fiscales, ya no es el tiempo de antes”.

A través de su cuenta de Twitter, el empresario reiteró que él no debe impuestos y si sus empresas deben, que paguen lo justo.

“Otra vez el presidente les vuelve a decir que lo que está cobrando el SAT no es JUSTO (ahora con nombre y apellido)… ya les dije que YO NO DEBO IMPUESTOS y si mis empresas deben, que paguen lo JUSTO. Gracias presidente por tenerles paciencia a los burros que no entienden”, escribió Salinas Pliego.

😌 otra vez el presidente les vuelve a decir que lo que está cobrando el SAT no es JUSTO (ahora con nombre y apellido)… ya les dije que YO NO DEBO IMPUESTOS y si mis empresas deben, que paguen lo JUSTO. Gracias presidente por tenerles paciencia a los burros que no entienden. https://t.co/SoOmfaO8Gh — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 11, 2022