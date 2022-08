Salud acusa a consultorios adyacentes a farmacias de ser 'un engaño' para la gente y 'ponerla en riesgo'

Los consultorios médicos adyacente a las farmacias son un engaño y representan un riesgo para la salud y la vida de la población que asiste a ellos porque no resuelven enfermedades crónicas, acusó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Señaló que la población los ha visto como una opción viable porque tienen una atención inmediata, no necesitan hacer cita ni fila como en el sector salud público.

Sin embargo, dijo, una persona que tiene diabetes, hipertensión, una enfermedad pulmonar o cardiaca crónica, como gran parte de la población mexicana, en estos “consultorios no lo van a resolver o incluso podría poner en peligro su vida”.

En conferencia de prensa, indicó que los médicos que dan atención en estos consultorios tienen una presión importante por ser “agentes de venta de los medicamentos que se dan en la farmacia”, por lo que el interés principal “no es dar consulta, no es resolver el problema de salud”.

Gatell indicó que en estos consultorios se atendieron caso de COVID, pero que abusaron de antibióticos, de esteroides y que causaron complicaciones e incluso la muerte de personas que fueron atendidas ahí.

“Básicamente personal de salud que, aunque tuviera capacidad de formación, son recientemente graduados, trabajan ahí, pero están bajo presión porque tienen que hacer recetas de múltiples medicamentos, porque ese es el interés principal: no es dar consulta, no es resolver el problema de salud.

“Algunas de estas cadenas incluso no cobran por estas consultas, le llaman asesoría médica gratuita, porque no consideran relevante el dato médico. Para estas cadenas lo importante es que salgan con una receta de 6, 8, 10, 15 medicamentos, la gran mayoría no indicados, no correctamente indicados”, dijo.

Lee: Aunque hay más afiliados a servicios de salud pública, creció el uso de consultorios y farmacias privadas

López-Gatell reconoció que este tipo de consultorios no pueden cancelarse de tajo y que deberán de existir hasta que se garantice la atención en el sistema de salud público y el abasto de medicamentos.

.@HLGatell señala que los consultorios en farmacias cubren una necesidad pero en "condiciones muy precarias" para la población pero muy "lucrativas" para las empresas. No se pueden cancelar de tajo, dice. pic.twitter.com/YiRhzup0uY — Animal Político (@Pajaropolitico) August 16, 2022

Indicó que habrá una fase de transición que implicará una regulación más estricta.

Acusó que parte de esta situación, de la corrupción y el desmantelamiento fue el “uso discrecional de las agencias de regulación en el caso nuestro Cofepris, para dar permisos a diestra y siniestra y permitir estas operaciones que son de muy baja calidad”.