“Mañana jugamos y el equipo no está completo”: selección femenil de futbol americano sigue sin poder llegar a Finlandia

La Selección Mexicana Femenil de futbol americano jugará este miércoles su segundo partido en el Mundial de Finlandia 2022…pero aún no llega el equipo completo.

Las jugadoras del equipo mexicano que calificaron para la competencia siguen buscando la forma de conseguir boletos de avión desde aeropuertos de Europa.

Apenas el sábado, tras las protestas que se llevaron a cabo en Avenida Río Churubusco y peticiones de apoyo, parte del equipo empezó su viaje rumbo a Finlandia, pero aún no están todas.

Lee: Empiezan a viajar a Finlandia jugadoras de selección de futbol americano, tras protesta y reclamo por apoyo

Ana Barbosa, jugadora de la Selección Mexicana Femenil de futbol americano, dijo que han habido irregularidades en todo el proceso, ya que la Federación Mexicana de Futbol Americano (FMFA) no les ha explicado con claridad los itinerarios y han perdido vuelos porque no les avisan los horarios.

Dijo que en Finlandia solo hay 22 jugadoras de un total de 45, y esperan que el resto llegue entre hoy por la mañana y por la noche.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Ana Barbosa detalló que en su grupo de viaje donde iban nueve, solo cinco llegaron, a unas no le compraron el vuelo de conexión y otras volaban al siguiente día.

“Las compañeras que están en París la han pasado mal, buscando hotel a la 1 de la mañana, viendo qué comer, buscando apoyo de los papás y amigos (…) Ya van a llegar super cansadas para jugar”.

Las jugadoras ya no podrán obtener medallas debido a que se perdieron el primer juego.

La selección tenía que viajar el 27 de julio para participar en el juego inaugural ante Gran Bretaña; el partido se realizaría el sábado 30 de julio, en Helsinki; sin embargo, la Federación les dijo que no tenía los vuelos.

Federación culpa a patrocinadores

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol Americano, César Barrera, aseguró que los retrasos en los pagos de los patrocinadores causaron que se perdieran las reservaciones de boletos de avión y que por la huelga de la aerolínea alemana Lufthansa,−que redujo la disponibilidad de vuelos en Europa−, las jugadoras no llegaron a tiempo a Finlandia.

“Teníamos cotizaciones de vuelo donde viajaban todas juntas, las 60 jugadoras en un solo vuelo en mayo. Por falta de pago, los tuvimos que perder. En junio que los volvimos a buscar ya no teníamos la facilidad que teníamos en ese momento, nos costó trabajo encontrar esos recursos, ya no había vuelos. Teníamos créditos, dinero y apoyos, pero no logramos encontrar esos espacios”, dijo.

Explicó que la Federación no tiene recursos propios, pues los afiliados pagan cuotas mínimas de afiliación, por lo que dependían de patrocinadores; sin embargo, estos se retrasaron, lo que derivó en la pérdida de las reservas.

Con información de Radio Fórmula