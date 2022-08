TEPJF determina que senadora de Morena no cometió violencia política de género contra diputadas del PAN

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la senadora morenista, Antares Vázquez Alatorre, no cometió actos de violencia política de género en contra de diputadas del PAN a quienes criticó por haber votado en contra de la reforma energética.

A propuesta de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata, la Sala Superior concluyó que la morenista emitió una crítica, si bien severa, que no encuadra en el supuesto de violencia de género contra las mujeres.

La sentencia, aprobada por unanimidad en sesión pública, echa atrás una resolución de la Sala Regional Especializada que ordenaba inscribir a Vázquez Alatorre en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género por un periodo de cuatro años, lo que le habría impedido contender por cargos de elección popular.

Dicha resolución también le ordenaba a la morenista difundir una disculpa pública y tomar un curso de género.

El procedimiento sancionatorio contra la senadora guanajuatense inició a raíz de una denuncia promovida por el PAN por, supuestamente, haber cometido violencia política de género contra las diputadas Itzel Josefina Balderas Hernández, Ana María Esquivel Arrona, Berenice Montes Estrada y Saraí́Núñez Cerón.

En resumen, las legisladoras panistas acusaron que Vázquez Alatorre las degradó por el hecho de ser mujeres al haber pronunciado la expresión: “Resulta que son muñequitas de sololoy y ahora les duele mucho que les llamen como son: traidores a la patria”, en un discurso emitido el 20 de abril en rueda de prensa.

Las panistas señalaron que la expresión buscó atribuirles estereotipos de género, pues las vinculó con el concepto de muñecas, esto es, como objetos de carácter meramente decorativo.

La Sala Superior señaló que no se actualizó la violencia política de género porque la senadora Vázquez Alatorre no hizo referencia a las mujeres que integran la bancada del PAN y mucho menos aludió específicamente a las denunciantes, con lo que no menoscabó su personalidad ni las discriminó.

Se hizo justicia! La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que no ejercí Violencia Política en Razón de Género!

El PAN no se salió con la suya de inhabilitarme para contender por alguna candidatura!! pic.twitter.com/qPXYcVp9Ss — Antares Vázquez Alatorre (@AntaresVazAla) August 24, 2022

El proyecto aprobado muestra que, si bien la expresión “muñequita de sololoy” denota belleza o fragilidad, la morenista lanzó en abril una crítica general a toda la bancada del PAN, incluidos hombres y mujeres.

“Del análisis concatenado y contextualizado del discurso, se considera que la intención de la legisladora recurrente era externar su rechazo, molestia y crítica a las personas que desempeñan una función legislativa en la Cámara de Diputados, como integrantes del grupo parlamentario del PAN, al votar en contra de una reforma (eléctrica) que –consideraba– beneficiaba al país. Al estimar que las personas integrantes de dicho grupo parlamentario pueden realizar acciones en contra de los intereses de la sociedad, pero no les gusta que se les critique.

“Sin que por ello esté dirigió́ específicamente a las legisladoras del grupo parlamentario del PAN, menos a las diputadas federales denunciantes; por el contrario, se refirió́ a aquellas personas (hombres y mujeres) que votaron en contra de la citada reforma; con lo cual no se advierte la intención de discriminar o menoscabar la dignidad de las legisladoras, por el hecho de ser mujeres”, dice la resolución.

Integrantes de Morena han señalado que la sentencia del TEPJF es positiva, ya que no “banaliza” la violencia de género y ayuda a las “verdaderas víctimas”.

1. Mañana la Sala Superior del @TEPJF_informa resolverá la impugnación de la senadora @AntaresVazAla contra la sentencia de la Sala Regional Especializada que banaliza la violencia política de género en perjuicio de las verdaderas víctimas que acuden a la justicia electoral. — Zázil Carreras Ángeles (@ZazilCarreras) August 24, 2022