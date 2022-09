"Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo": Así va la manifestación por el derecho a un aborto legal y seguro

Colectivas en favor de la interrupción del embarazo de forma legal y segura iniciaron con la manifestación en la Ciudad de México para conmemorar el Día de Acción Global por un Aborto Legal.

Con la consigna “Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”, la colectiva Medusas Rebeldes marcha sobre avenida Juárez por #AbortoLegalYSeguro en el Día de Acción Global por un Aborto Legal. Un grupo de mujeres salió del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo. 📹@ShareniiGuzman pic.twitter.com/doOAgSt491 — Animal Político (@Pajaropolitico) September 28, 2022

Las colectivas salieron del Monumento a la Revolución y avanzan por avenida Juárez rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

“Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”, es la consigna con la que la colectiva Medusas Rebeldes comenzó la marcha.

“Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal” y “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, son parte de las consignas que se escuchan en el primer cuadro del Centro Histórico.

Además del contingente que salió del Monumento a la Revolución, otro grupo salió de la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

A la marcha también asistió el contingente de personas trans y no binarias. “cuerpo gestante, cuerpo menstruante. Mi derecho a abortar no lo borra mi identidad”, fue una de las consignas que gritaron.

Policías ateneas resguardan a las manifestantes, al igual que personal de la Secretaria de Gobierno de la CDMX.

Tras unos minutos, las manifestantes llegaron al Zócalo sin incidentes mayores.

Durante el recorrido realizaron algunas pintas y cantaron consignas para exigir #AbortoLegalYSeguro

#28S 💚 | "¿Dónde están cuando nos pasa algo?".

Policías ateneas resguardan a las manifestantes, al igual que personal de la @SeGobCDMX. 📹@ShareniiGuzman pic.twitter.com/FcmNlezLDv — Animal Político (@Pajaropolitico) September 28, 2022

Ya en la plancha del Zócalo, las manifestantes agradecieron el apoyo de mujeres acompañantas que han luchando junto a ellas por sus derechos sexuales y reproductivos.

“La lucha por nuestros derechos sexuales y reproductivos ha sido peleada desde muchas trincheras, una de ellas, sumamente importante son las acompañantas, mujeres instruidas que desde la perspectiva feminista realizan interrupciones del embarazo de forma segura”, indicaron al dar un posicionamiento.

Con información de Sharenii Guzmán, Marcela Nochebuena y Montserrat Sánchez

Aborto en México

Previo a la movilización, activistas impulsan su despenalización en Nuevo León mediante un amparo colectivo y una iniciativa ciudadana que se presenta hoy; en tanto, ante la falta de acción de sus congresos estatales, más entidades se suman a la presentación de amparos.

Acompañadas por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), colectivas de Aguascalientes, Puebla, Chihuahua, Chiapas, San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Sonora y Querétaro han interpuesto acciones legales para obligar a la homologación de los códigos penales estatales con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 2021 declaró inconstitucional, de manera definitiva, la criminalización del aborto. Esta semana, además, se sumará Tabasco.

