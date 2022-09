Activistas denuncian a Capital 21 por promover discursos transfóbicos; consejo contra discriminación investiga los hechos

Capital 21, televisora pública de la Ciudad de México, convocó a su programa El Aquelarre a integrantes de la Alianza LGB, organización denunciada a nivel mundial por promover la transfobia.

Los invitados a la emisión fueron Itzel Suárez y Mauricio Dimeo, este último representante de dicha organización en México, con lo que la televisora pública abrió la puerta a “amplificar discursos discriminatorios en contra de la comunidad trans”, denunciaron activistas y académicos.

La presentadora del programa, Renata Turrent, dijo que ambos fueron convocados tras la cancelación de un foro sobre masculinidades que se realizaría en la UNAM. La institución académica canceló dicho foro luego de que se denunciaran los antecedentes de Dimeo como promotor del discurso transodiante.

Suárez afirmó en su intervención que el foro fue cancelado “por demandas de personas que están en contra de las posturas y las ideas críticas del compañero Mauricio Dimeo”. A su vez, Dimeo dijo que el descontento se debió a lo que él llama “masculinidad crítica de género”, al considerar que “la teoría queer invade este tipo de espacios de feminismo y de mujeres”.

Estos y otros comentarios generaron críticas hacia los invitados, Turrent y la propia televisora, a la que activistas denunciaron por promover discursos transexcluyentes y transodiantes.

En respuesta, Canal 21 emitió un comunicado en el que aseguró defender la libertad de expresión y pidió formular observaciones y quejas contra el programa a través de medios electrónicos, para que sean evaluadas por su Defensoría de Audiencias. Sin embargo, activistas reportaron que los canales de comunicación ofrecidos por la televisora pública están saturados y no permiten enviar quejas.

Consultado por Animal Político, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) informó que el área de atención de la dependencia ya investiga el caso.

“Refuerzan estereotipos y legitiman violencias”

Alex Orué, activista integrante de It Gets Better México, señaló en redes sociales que es “preocupante y peligroso que el canal Capital 21 amplifique discursos discriminatorios en contra de la comunidad trans”, pues impulsa posturas que “deshumanizan, refuerzan estereotipos y legitiman violencias de todo tipo”.

Láurel Miranda, periodista y conferencista trans, criticó la postura de Dimeo, a quien señaló de “supuestamente hablar de masculinidades, pero centrar su discurso en invalidar la identidad de género de las personas trans. Para ello hace uso de una táctica propia de las feministas blancas: hablar de violencias que no les han atravesado”.

A este reclamo se sumaron voces como la del activista Alaín Pinzón, fundador de la colectiva VIHve Libre, quien dijo: “Los derechos de las personas trans y no binarias no se debaten, y la misión de un canal público es informar, no sesgar la información a partir de su odio y sus juicios de valor”.

Ytzel Maya, doctorante y activista, agregó: “Respetar los derechos humanos de las personas es lo mínimo que debería hacer un canal público que le responde a una administración ‘de izquierda’. De verdad, lo mínimo. Pero a Capital 21 creo que no le parece”.

Inconformes convocan a protesta

Activistas de la Red de Resistencia y Disidencia S&G convocaron a una manifestación frente a los estudios de Capital 21 el próximo 28 de septiembre a las 21:00 horas, durante la emisión del próximo capítulo de El Aquelarre, para protestar en contra de la participación de la Alianza LGB y exigir la renuncia de Turrent, a quien acusan de “promover a grupos extremistas con recursos del erario público”.

¿Qué es la Alianza LGB?

Según su acuerdo fundacional, la Alianza LGB se define como “un grupo de lesbianas, gays y bisexuales” organizados en “una agrupación propia para reivindicar la lucha por las orientaciones sexuales con una base materialista, ya que, en los colectivos populares LGBTIQ+ que dicen ver por nuestra causa, se ha adoptado un discurso aparentemente progresista que niega la atracción hacia el mismo sexo como una realidad, además de suponer que el sexo es un espectro y buscar su invisibilización al sustituirlo por ‘género’ autopercibido”.

El grupo, con presencia en Estados Unidos, Canadá, España, Brasil, Rusia, Australia y Reino Unido, afirma que “el concepto de identidad de género no tiene base científica y promueve los estereotipos sexistas al suponer que cada persona posee un sentimiento de identidad innata que toma prioridad sobre la realidad material del sexo biológico”, y que “la eliminación de la categoría sexo y/o sustitución por identidad de género es una maniobra reaccionaria que opera en contra de los derechos de las mujeres, de las personas LGB y de la infancia”.

Pese a estas posturas enfocadas en rechazar la identidad de género y promover el desconocimiento de los derechos humanos de la comunidad trans, la Alianza LGB niega ser un grupo que promueva la transfobia.

