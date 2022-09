En Jalisco, AMLO anuncia reinicio de obras en El Zapotillo; en Nayarit, pide a pobladores hacer sus caminos: “No es mucha ciencia”

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este domingo el reinicio de las obras de construcción en la presa El Zapotillo, en Jalisco, una medida con la que afirmó que se evitará inundar poblaciones y se ayudará a garantizar el abasto de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

López Obrador hizo el anuncio a través de un videomensaje publicado en redes sociales. A su lado, también dieron la información el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo.

“Orden dada no supervisada, no sirve para nada“. Reinició la construcción de la presa El Zapotillo. No se inundarán las comunidades y se aportarán 2 mil litros de agua por segundo para la zona conurbada de Guadalajara. Terminaremos a finales del año próximo. pic.twitter.com/rmZ2LnlIta

