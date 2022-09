AMLO dice que son una “vulgaridad mental” las descalificaciones de sus opositores a su plan de paz mundial

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “vulgaridad mental” el que sus opositores descalifiquen su plan para alcanzar la paz entre Ucrania y Rusia.

“De manera muy vulgar, se descalifica (mi plan pacificador), una vulgaridad mental que se padece cuando no hay convicciones, cuando no hay ideales y cuando se actúa en función de intereses políticos o económicos”, dijo esta mañana el mandatario.

Asimismo, López Obrador comentó que su propuesta para alcanzar el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, así como una tregua mundial por cinco años, fue distorsionada para que se entendiera como un plan para beneficiar al gobierno de Vladimir Putin.

“Vamos a esperarnos porque no se conoce bien la propuesta, ayer hasta repetí lo que propusimos para que se difunda más, pero quienes vieron son sectarios y están a favor de una de las partes pues lo que hicieron fue distorsionar el sentido de la propuesta que es buscar la paz y me pusieron del lado de Rusia, ya lo he padecido en otros tiempos”.

Sobre su plan de paz entre Ucrania y Rusia, dice @lopezobrador_ que no se conoce bien su propuesta, y quienes son "sectarios, o están a favor de una de las partes" la distorsionaron y lo señalaron de estar del lado ruso. pic.twitter.com/NKQWMJjla2 — Animal Político (@Pajaropolitico) September 19, 2022

“Inventan o les dan mal la información de las agencias, reproducen cosas que no son ciertas”, comentó durante su conferencia matutina.

López Obrador propuso que sean el papa Francisco; el primer ministro de la India, Nerenda Modi, y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quienes encabecen los esfuerzos para negociar el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El sábado, Mykhailo Podoliak, asesor del jefe de la Oficina del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, criticó el plan que propuso López Obrador para terminar la guerra entre Ucrania y Rusia, y establecer una tregua mundial de cinco años.

Señaló que el plan pacificador, que se prevé sea llevado ante la ONU, es un “plan ruso” y que el mandatario mexicano usa la guerra para sus “propias relaciones públicas”, además de que busca dar tiempo a Rusia para que renueve reservas antes de una próxima ofensiva.

Un día después, tras la respuesta de Ucrania, López Obrador publicó dos tuits para defender su plan e insistir en él. Dijo que resolver ese conflicto es clave para detener la inflación en beneficio de todo el mundo.