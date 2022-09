Familias de Ayotzinapa ven presiones de Sedena para cancelar órdenes de aprehensión: abogado

El abogado de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, señaló que hay presiones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la cancelación de órdenes de aprehensión contra presuntos responsables del caso.

En entrevista con la periodista Denise Maerker, en Grupo Fórmula, el defensor dijo que hubo una regresión y un estancamiento en las investigaciones, tras el señalamiento contra militares en la desaparición de los estudiantes normalistas.

Además, expuso que se enteraron del desistimiento de las órdenes de aprehensión en contra de militares y otros funcionarios por los medios de comunicación, sin que hasta ahora el gobierno les haya explicado los motivos.

“En las últimas semanas, nos empezamos a enterar de manera extraoficial que se habían desistido de varias órdenes de aprehensión, que habían solicitado la cancelación. Entonces ya nos empezó a extrañar y con mayor razón empezamos a pedir explicaciones, las cuales nunca se nos dieron”, dijo Rosales al explicar que esto provocó el enojo de familiares y normalistas.

“Por un lado nos enteramos que se desisten y aparecen discursos de la jerarquía militar, descalificando a quienes hacen los señalamientos… pues enoja el silencio del gobierno, enoja a los padres y por eso tu viste las protestas que hubo en días pasados y no se nos ha informado cuáles son los motivos que orillaron a la autoridad a la cancelación de las órdenes”, sostuvo el abogado.

Rosales calificó como grave el que Omar Gómez Trejo, encargado de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), fuera relegado de las investigaciones, señalando que la cancelación de las órdenes de aprehensión fue solicitada por otro Ministerio Público.

También hizo un llamado a que Sedena rinda cuentas ante los jueces si sus elementos son requeridos por el caso Ayotzinapa.

“Si un juez los está llamando a cuentas a juicio deben acudir y no presionar a los otros poderes para que se desistan de la órdenes contra sus miembros; que demuestren por la vía judicial que no tienen responsabilidad, pero que no tienen por qué acudir a la presión política”, señaló.