Congreso de Durango vota en contra de despenalizar el aborto

La madrugada de este miércoles el Congreso de Durango rechazó el dictamen de la iniciativa que proponía la despenalización del aborto.

La iniciativa para reformar el Código Penal fue rechazada con 15 votos en contra, seis a favor y dos abstenciones.

En la madrugada sesionó el @CongresoDurango para votar el dictamen que proponía despenalizar el aborto. Fue rechazado x 15 votos. Desde aquí mandamos todo nuestro cariño y admiración a las compas de Durango. Pronto #SeráLey 💚 pic.twitter.com/0GRkpfal0B — AbortistasMx💚 (@AbortistasMx) September 28, 2022

El dictamen que, forma parte de una iniciativa de diversos colectivos y fue propuesta por la diputada de Morena, Marisol Carrillo Quiroga, buscaba despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación.

La iniciativa argumentaba que “incontables mujeres mueren de manera prematura en la práctica clandestina de los procedimientos de interrupción del embarazo”, provocando lesiones y daños irreversibles.

“Compañeros diputados, se les olvidan las miles de mujeres que han sido violadas, que sus casos no han sido probados, o las miles de mujeres a las que su solvencia económica no les permite mantener un hijo, mucho menos el estado, muchas mujeres que siendo responsables de su sexualidad quedan embarazadas, porque resulta que los métodos anticonceptivos no son infalibles”, dijo durante la sesión.

El Partido Acción Nacional (PAN) argumentó que la iniciativa que se discutió no ponía un límite para la realización de abortos, “lo que contraviene al derecho a la vida”.

Este rechazo por parte de la mayoría del Congreso de Durango ocurre el Día de Acción Global por el aborto legal, seguro y gratuito.

Colectivas de Aguascalientes, Puebla, Chihuahua, Chiapas, San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Sonora y Querétaro han interpuesto acciones legales para obligar a la homologación de los códigos penales estatales con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 2021 declaró inconstitucional, de manera definitiva, la criminalización del aborto.

Bajo ciertas condiciones, el aborto voluntario está despenalizado, mediante reformas legislativas, en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima. Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur lo consiguieron este año; el último, gracias a una iniciativa ciudadana. En Coahuila, la despenalización se logró mediante la determinación de la SCJN de invalidar el artículo 196 del Código Penal local.